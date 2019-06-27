Футбол
Стали известны соперники «Оренбурга» на втором сборе в АвстрииSport24.ru 01:35
«Оренбург» отправился в австрийский Эренхаузен на второй учебно-тренировочный сбор, сообщается в твиттере клуба. Соперниками команды Владимира Федотова станут польская «Краковия» (29 июня), датский «Копенгаген» (2 июля) и загребское «Динамо» (6 июля).
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов
Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Обновлено вчера в 21:49
Гаджеты
Intel признала успехи AMD в направлении производства процессоров
Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения.
Обновлено в 03:07
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».
Обновлено вчера в 16:06
Энергетика
Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Политика
У Зеленского выступили против выхода Украины из ПАСЕ
Глава пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире "Украинского радио", что выход из ПАСЕ для Киева нецелесообразен.
Обновлено вчера в 15:23
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.
Обновлено в 03:29
Политика
КГИ определил самые частые пути развития карьеры мэров в России
Основными по распространенности сценарии для мэров городов в России после отставки оказались переход на региональный уровень или уголовное дело, выяснили в Комитете гражданских инициатив (КГИ), основанном Алексеем Кудриным.
Обновлено в 01:37
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Авто
Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники
По результатам проведенного исследования были названы автомобили с пробегом более 300 000 километров, которые не подвергались серьезному ремонту.
Обновлено вчера в 14:37
Транспорт
Движение по Макаровскому мосту откроют 1 июля
В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 03:44
Игры
Sony назвала июльские бесплатные игры для подписчиков PS Plus
Компания Sony выложила в сеть июльский список список игр, которые будут доступны подписчикам сервиса PS Plus.
Обновлено в 03:24
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Bloomberg: Huawei сотрудничала с военными Китая
Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Авто
Lamborghini начала продажи в РФ нового Huracan Evo
Итальянская автомобильная марка Lamborghini вывела на российский авторынок один из самых быстрых суперкаров в мире – Huracan Evo.
Обновлено в 03:34
Политика
Вынесение вотума недоверия премьеру Чехии провалилось
Организованная оппозицией в нижней палате чешского парламента попытка вынести вотум недоверия премьер-министру страны, долларовому миллиардеру Андрею Бабишу не состоялась.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском
В результате столкновения Subaru и Huyndai погибли оба водителя и два пассажира Huyndai.
Обновлено в 03:32