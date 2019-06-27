Футбол

Стали известны соперники «Оренбурга» на втором сборе в АвстрииSport24.ru 01:35

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«Оренбург» отправился в австрийский Эренхаузен на второй учебно-тренировочный сбор, сообщается в твиттере клуба. Соперниками команды Владимира Федотова станут польская «Краковия» (29 июня), датский «Копенгаген» (2 июля) и загребское «Динамо» (6 июля).
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«Оренбург» сыграет с «Копенгагеном» на сборе в Австрии

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Стали известны соперники «Оренбурга» на втором сборе в Австрии

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Стали известны соперники «Оренбурга» на втором сборе

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