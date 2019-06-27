Футбол
Стали известны соперники «Оренбурга» на втором сборе в АвстрииSport24.ru 01:35
«Оренбург» отправился в австрийский Эренхаузен на второй учебно-тренировочный сбор, сообщается в твиттере клуба. Соперниками команды Владимира Федотова станут польская «Краковия» (29 июня), датский «Копенгаген» (2 июля) и загребское «Динамо» (6 июля).
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
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Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
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Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
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«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
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Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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Экипаж Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта Нижнеангарска
Экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия. Службы аэропорта были приведены в полную готовность.
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Общество
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Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
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Обновлено в 03:06
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском
Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:32
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В Петербурге 16-летняя девушка вспыхнула из-за загоревшегося платья
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Обновлено в 02:36
Футбол
Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»
Как утверждает Marca, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола видит в 27-летнем испанце замену Давиду Сильве, который объявил, что покинет "горожан" следующим летом.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний
В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено вчера в 15:14
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева не придерживается «диеты кормящей матери»
Бывшая вокалистка популярной музыкальной группы «Фабрика» Саша Савельева сообщила, что не придерживается «диеты кормящей матери».
Обновлено в 03:53
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В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»
Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
Обновлено в 02:44
Экономика
Чистая прибыль H&M за I полугодие 2018-2019 фингода снизилась на 11%
Чистая прибыль одной из крупнейших мировых розничных сетей по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 мая, сократилась на 11% — до 5,372 миллиарда шведских крон (579,5 миллионов долларов), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:04
Спорт
Сборная России завоевала золото ЕИ-2019 в гребле на байдарках
Сборная России по гребле на байдарках заняла первое место в заезде байдарок-четвёрок на Европейских играх 2019 года в Минске.
Обновлено в 04:20
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
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Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
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В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
США являются основным источником кибератак на информационные объекты в России, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Обновлено в 04:21
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Самолет ВВС Индии сбросил на город учебные бомбы
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Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
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В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Обновлено в 04:16
Экономика
Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов
"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
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Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
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Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Культура
Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
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