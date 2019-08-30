Сегодня, 30 октября, проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Московский ЦСКА возглавил в группу H. В соперники красно-синим дастался испанский «Эспаньол». Также в группе выступит болгарский «Лудогорец».

«Эспаньол» стал вторым соперником ЦСКА в Лиге Европы

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