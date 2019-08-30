Футбол
Спорт-Экспресс«Эспаньол» стал вторым соперником ЦСКА в Лиге Европы
Сегодня, 30 октября, проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Московский ЦСКА возглавил в группу H. В соперники красно-синим дастался испанский «Эспаньол». Также в группе выступит болгарский «Лудогорец».
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Влашич: «Думаю, ЦСКА может выйти из группы в ЛЕ. Мы фавориты вместе с „Эспаньолом“»
Sport24.ruвчера в 07:57
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Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Экономика
Россиянам могут позволить выкупать долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, позволяющий гражданам выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам, сообщает "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости 07:14
Кино
Disney снимает продолжение мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney рассказала о работе над сиквелом мультипликационного фильма «Зверополис».
iReactor вчера в 22:19
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Футбол
Уфа — Оренбург 1:2
Спорт-Экспресс 06:23
Армия и оружие
Афганские военные отразили атаку талибов на Кундуз
Вооружённые силы Афганистана отразили нападение боевиков движения "Талибан" на крупный город Кундуз и взял его под свой контроль, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Асадулла Халид.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес
«Сейчас развернусь и уеду отсюда»: Андрей Малахов
Впереди публику ждут новые выпуски его эпатажных программ, а пока Малахов выложил в сеть ролик, в котором он ругается и кричит на свою команду, как предполагается, расслабившуюся во время отсутствия начальства.
Рамблер 08:00
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» неприемлемым
По итогам встречи господин Зеленский заявил, что обе страны сходятся во мнении о неприемлемости проекта российского газопровода «Северный поток-2».
Коммерсантъ 08:27
Авто
BMW отказался от выпуска «заряженных» универсалов BMW M
В компании считают, что на сегодня кроссоверы не плохо заменяют универсалы и у них ничем не хуже внедорожные характеристики.
Tvoe-avto.com вчера в 09:10
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс 29 августа в 21:55
Экономика
Алиханов предложил распространить меры поддержки для малого бизнеса на самозанятых
Участники обсудили реализацию национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Клопс 07:12
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг проявил нейронную активность
Evo-rus.com вчера в 13:09
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Брагой»
«Спартак» опубликовал видеоролик, в который включил моменты, окружавшие ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», не вошедшие в телевизионную трансляцию.
Sport24.ru 07:56
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04