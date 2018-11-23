Заур Курбанов, соавтор автобиографической книги про чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дал интервью Sport24.ru, в котором среди прочего рассказал о звонке президента России Владимира Путина Хабибу после победы над ирландцев Конором Макгрегором.

с чего всё началось

Соавтор книги о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове Заур Курбанов рассказал порталу Sport24 о реакции Владимира Путина на победу россиянина над Конором Макгрегором. Нурмагомедов 6 октября оказался сильнее ирландца и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Стало известно, что Путин сказал Нурмагомедову после боя с Макгрегором

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