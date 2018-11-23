Единоборства
Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над Макгрегором
Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над МакгрегоромГазета.Ru15:26
Соавтор книги о российском бойце ММА Хабибе Нурмагомедове Заур Курбанов сообщил, что сказал президент страны Владимир Путин, позвонив спортсмену, вскоре после победы Дагестанского Орла над Конором Макгрегором.
Газета.Ru15:26
с чего всё началось
Заур Курбанов, соавтор автобиографической книги про чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дал интервью Sport24.ru, в котором среди прочего рассказал о звонке президента России Владимира Путина Хабибу после победы над ирландцем Конором Макгрегором.Sport24.ru08:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Единоборства
Лебедев оказался тяжелее своего соперника
Обновлено в 16:25
Единоборства
UFC Fight Night 141: результаты официального взвешивания
В Пекине состоялась процедура раннего официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 141, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Кертисом Блэйдсем и Фрэнсисом Нганну.
Обновлено в 15:04
Единоборства
Россиянка Ткачева стала бронзовым призером чемпионата мира по боксу
Обновлено в 18:45
Единоборства
Боец ММА Караханян был уволен из ACB за симуляцию во время поединка
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Караханян был уволен из Absolute Championship Berkut (ACB), сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:18
Единоборства
TMZ: Мэйуэзер за день приобрел ювелирных украшений на $5,3 млн
Боксер Флойд Мэйуэзер за один день израсходовал $5,3 млн на ювелирные украшения в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Обновлено в 14:06
Единоборства
Хирн не исключил, что соперником Джошуа станет Владимир Кличко
Эдди Хирн, промоутер обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, вновь поделился мнением о том, кто может стать следующим соперником его клиента.
Обновлено в 14:33
Единоборства
Шлеменко поддержал инициативу Нурмагомедова закрыть ночные клубы
Экс-чемпион Bellator, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поддержал инициативу по закрытию в стране ночных клубов, которая сначала была выдвинута общественным деятелем Эльдаром Иразиевым, а затем получила приветствие и от чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 13:20
Единоборства
Боец UFC получил ключ от города после победы на родине
Аргентинский полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио получил символический ключ от города Ла-Плата за свою победу на домашнем турнире UFC Fight Night 140.
Обновлено в 07:41
Единоборства
Карельский тхэквондист победил в финале мировой серии Гран-при
Новая победа укрепила позицию Владислава в мировом рейтинге, где он уверенно лидирует.
Обновлено в 11:19
Единоборства
Кстовчанин Александр Нестеров стал чемпионом мира по боевому самбо
Обновлено в 09:20
Единоборства
Посвященный 80‐летию самбо турнир провели в Дубне
Самбо в этом году отмечает свое 80-летие, этот вид спорта зародился еще в СССР как способ борьбы без оружия.
Обновлено в 09:02
Единоборства
Бой за пояс чемпиона WBA: Бивол и Паскаль выйдут на ринг в субботу
В субботу, 24 ноября, российский боксер, чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол встретится на ринге в Атлантик-Сити с 36-летним канадским бойцом Жаном Паскалем, бывшим чемпионом мира.
Обновлено в 19:23
Единоборства
Фрэнсис Нганну: «Снова шокирую Блэйдса»
Четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC, Фрэнсис Нганну, рассказал о своем психологическом состоянии после боя со Стипе Миочичем, перезагрузке после поединка с Дерриком Льюисом и планах на реванш с Кертисом Блэйдсем.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Россия-Сербия: именитые бойцы съехались на Кубок дружбы
Россия против Сербии — братские народы решили выяснить, чьи бойцы сильнее. Завтра в ЛДС «Сибирь» пройдёт традиционный турнир «Кубок Дружбы».
Обновлено в 06:39
Единоборства
Чейл Соннен: «Я не говорю, что Чак Лидделл туп, как пробка. Он еще тупее»
Экс-боец UFC Чейл Соннен прокомментировал третий поединок между 48-летним Чаком Лидделлом и 43-летним Тито Ортисом, который пройдет 24 ноября.
Обновлено в 06:39