Заур Курбанов, соавтор автобиографической книги про чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дал интервью Sport24.ru, в котором среди прочего рассказал о звонке президента России Владимира Путина Хабибу после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

с чего всё началось

Соавтор книги о российском бойце ММА Хабибе Нурмагомедове Заур Курбанов сообщил, что сказал президент страны Владимир Путин, позвонив спортсмену, вскоре после победы Дагестанского Орла над Конором Макгрегором.

Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над Макгрегором

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