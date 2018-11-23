Единоборства
Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над Макгрегором
Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над МакгрегоромГазета.Ru15:26
Соавтор книги о российском бойце ММА Хабибе Нурмагомедове Заур Курбанов сообщил, что сказал президент страны Владимир Путин, позвонив спортсмену, вскоре после победы Дагестанского Орла над Конором Макгрегором.
Газета.Ru15:26
с чего всё началось
Заур Курбанов, соавтор автобиографической книги про чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дал интервью Sport24.ru, в котором среди прочего рассказал о звонке президента России Владимира Путина Хабибу после победы над ирландцем Конором Макгрегором.Sport24.ru08:59
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