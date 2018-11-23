Единоборства

Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над Макгрегором
Газета.Ru
15:26

Соавтор книги о российском бойце ММА Хабибе Нурмагомедове Заур Курбанов сообщил, что сказал президент страны Владимир Путин, позвонив спортсмену, вскоре после победы Дагестанского Орла над Конором Макгрегором.
Газета.Ru15:26
с чего всё началось

Стало известно, что Путин сказал Нурмагомедову по телефону после боя с Макгрегором

Заур Курбанов, соавтор автобиографической книги про чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дал интервью Sport24.ru, в котором среди прочего рассказал о звонке президента России Владимира Путина Хабибу после победы над ирландцем Конором Макгрегором.
Sport24.ru08:59

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Автор книги о Нурмагомедове рассказал подробности его диалога с Путиным

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Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над Макгрегором

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СМИ рассказали подробности диалога Путина и Нурмагомедова после боя с Макгрегором

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Путин дал Нурмагомедову свой номер телефона: «Звони в любой ситуации»

Московский Комсомолец11:59

Стало известно, что Путин сказал Нурмагомедову после боя с Макгрегором

РИА Новости11:22

Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над Макгрегором

Lenta.ru09:58

Стало известно, что Путин сказал Нурмагомедову по телефону после боя с Макгрегором

Sport24.ru08:59
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Конор Макгрегор
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой «UFC» в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в лёгком весе и в полулёгком весе.
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