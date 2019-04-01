Назван самый высокооплачиваемый футболист мираLife.ru 16:15

Форвард "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона 2018/19. По данным France Football, совокупный доход звезды сборной Аргентины составляет 130 миллионов евро.

Спорт день за днем

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.

Авто 13 компаний изменили цены на автомобили в России Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.

Футбол На стадионе «Динамо» началась замена газона На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Финансы Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 миллионов долларов Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.

Происшествия СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине Следственный комитет проводит дополнительную проверку по факту смерти пенсионера в феврале 2018 году в одном из московских супермаркетов, сообщает пресс-служба СКР.

Транспорт Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.

Политика Договор о дружбе между РФ и Украиной прекратил свое существование Документ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекратил действовать сегодня, сообщает РИА Новости.

Авто Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.

Авто На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.

Политика Имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка» Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество некоторых компаний, одним из владельцев которых является Игорь Коломойский.

Армия и оружие В порт Одессы прибыли два корабля НАТО В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреля Как отмечают биржевые аналитики, российская нацвалюта растёт к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи после падения по итогам предыдущих торгов, произошедшего на ожидании новых санкций по «делу Скрипалей».

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Происшествия Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Музыка Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.