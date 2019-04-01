Футбол

Назван самый высокооплачиваемый футболист мираLife.ru 16:15

Форвард "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона 2018/19. По данным France Football, совокупный доход звезды сборной Аргентины составляет 130 миллионов евро.
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СМИ: Симеоне заработал за год больше Бейла, Месси — вне конкуренции

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Симеоне назван самым высокооплачиваемым футбольным тренером мира в текущем сезоне

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Месси зарабатывает 130 млн евро в год, Роналду – 113, Неймар – 91,5, Гризманн и Бэйл – в топ-5

Sports.ru15:27

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона

Газета.Ru14:54
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
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Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
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Договор о дружбе между РФ и Украиной прекратил свое существование

Документ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекратил действовать сегодня, сообщает РИА Новости.
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На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty

В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
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Имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка»

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество некоторых компаний, одним из владельцев которых является Игорь Коломойский.
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В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
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Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреля

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Эра правления нового императора Японии получит название Рэйва

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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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