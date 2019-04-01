Футбол
Назван самый высокооплачиваемый футболист мираLife.ru 16:15
Форвард "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона 2018/19. По данным France Football, совокупный доход звезды сборной Аргентины составляет 130 миллионов евро.
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