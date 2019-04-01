Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренерыГазета.Ru 14:15
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football. По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Обновлено в 13:17
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400
Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Кино
Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат
Обновлено в 04:53
Экономика
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов
Представителям «Евровидения» удалось договориться с всемирно известной певицей Мадонной о том, чтобы она выступила на песенном шоу.
Обновлено в 06:55
Политика
Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов
Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
Обновлено в 07:50
Авто
Toyota разработала экспериментальную модель Yaris Pickup
По случаю первого апреля японский автопроизводитель решил представить свой новый Toyota Yaris Adventure pickup, являющийся компактной серединой между седаном и грузовичком.
Обновлено в 18:57
Экономика
С 1 апреля в России повысились социальные пенсии
В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 03:49
Происшествия
СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы
Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Общество
Американцев шокировала любовь россиян к гематогену
Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
Обновлено в 18:30
Здоровье
Гинеколог прокомментировала ситуацию с британкой, которая перепутала беременность с раком
Обновлено в 18:03
Политика
В штабе Зеленского сообщили, что он готов к переговорам с Путиным и Трампом
В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента.
Обновлено в 17:26
Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси
Правительственный самолет министра иностранных дел Германии Хайко Мааса приземлился в Нью-Йорке с неполадками в стойке шасси, пишет Focus.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика
Испания построит солнечную электростанцию в Чернобыле
Более миллиона евро будет выделено Испанией из государственного бюджета на строительство наземной солнечной электростанции.
Обновлено в 19:14
Спорт
Этери Тутберидзе – о возвращении в Россию: «В США я как будто не жила»
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" рассказала о том, почему вернулась из США в Россию.
Обновлено в 13:58
Экономика
«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн
«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Спорт
Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах
Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Футбол
АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вышел на третье место
Команда Унаи Эмери набрала 63 очка и вышла на третье место в турнирной таблице. У «Ньюкасла» 35 очков и 14-я позиция.
Обновлено в 16:51
Хоккей
Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:51
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом
Обновлено в 13:58
Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17