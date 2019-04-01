Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренерыГазета.Ru 14:15

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football. По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год.

Спорт день за днем

Политика Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.

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Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

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Спорт Тутберидзе объяснила сложность прошедшего сезона для Загитовой Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила причину, по которой прошедший сезон оказался тяжелым для ее подопечной Алины Загитовой.

Здоровье Завести мотор. Что за «умные дефибрилляторы» и как их использовать? Может ли обычный человек без медицинского образования грамотно и с толком воспользоваться данным прибором и что надо знать про такие умные девайсы, АиФ.ru рассказал заведующий отделением скорой медицинской и неотложной помощи "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД РФ) Владимир Довгаль.

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Политика МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.

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Энергетика «Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2» "Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.

Армия и оружие В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.

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