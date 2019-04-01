Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренерыГазета.Ru 14:15

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football. По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год.
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France Football: Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира, он зарабатывает 41 млн евро в год

Eurosport.ru16:31

Симеоне назван самым высокооплачиваемым футбольным тренером мира в текущем сезоне

ТАСС14:27

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона

Газета.Ru14:54

СМИ: Симеоне заработал за год больше Бейла, Месси — вне конкуренции

РИА Новости14:52

Месси может раз в год скупать ЦСКА, Роналду – «Спартак». Опубликованы доходы лучших игроков мира

Спорт день за днем16:08

Месси зарабатывает 130 млн евро в год, Роналду – 113, Неймар – 91,5, Гризманн и Бэйл – в топ-5

Sports.ru15:27

Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football

Спорт-Экспресс09:57
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Политика

Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
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Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Москве объявились охотники на геев

За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуалиста пострадали от вымогательства.
Обновлено в 13:31
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Ракетный фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Аравийское море

Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" вошел в акваторию Аравийского моря.
Обновлено в 10:28
Спорт

Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах

Обновлено в 16:51
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Тутберидзе объяснила сложность прошедшего сезона для Загитовой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила причину, по которой прошедший сезон оказался тяжелым для ее подопечной Алины Загитовой.
Обновлено в 15:18
Здоровье

Завести мотор. Что за «умные дефибрилляторы» и как их использовать?

Может ли обычный человек без медицинского образования грамотно и с толком воспользоваться данным прибором и что надо знать про такие умные девайсы, АиФ.ru рассказал заведующий отделением скорой медицинской и неотложной помощи "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД РФ) Владимир Довгаль.
Обновлено в 17:07
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 17:10
Политика

МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Наука

Час физической активности в неделю избавит от трудностей передвижения

Ученые выяснили, что способом сокращения риска физической неспособности выполнять ежедневные функции, людям старшего возраста достаточно быть активными в течение одного часа в неделю.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Экономика

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Энергетика

«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»

"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Футбол

Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

Обновлено в 16:50
Армия и оружие

ВВС Тайваня перехватили китайские истребители

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В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Наука

Разработана спасающая от бессонницы пижама

Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
Обновлено в 13:11
Происшествия

Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии

Обновлено в 12:52
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Финансы

Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией

Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов.
Обновлено в 17:17
Футбол

На стадионе «Динамо» началась замена газона

На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено в 15:33
Политика

Путин ужесточил наказание для воров в законе

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины

В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Интернет

В Gmail появилась отправка писем по расписанию

Пользователям веб-версии Gmail открыли возможность запланировать отправку письма на более позднее время.
Обновлено в 11:47
Политика

Почему жена Зеленского была против того, чтобы он шел в президенты

Одним из главных сюрпризов президентской гонки стал высокий рейтинг шоумена Владимира Зеленского: несмотря на то что значительная часть украинцев призывает не голосовать "по приколу" за актера, исполнившего роль честного президента в сериале "Слуга народа", опросы показывали, что большинство жителей страны хотели бы видеть Зеленского не только в роли, но и в качестве президента.
Обновлено вчера в 09:00
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«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено в 16:35
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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