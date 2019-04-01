Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренерыГазета.Ru 14:15
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football. По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год.
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Политика
Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
Обновлено в 16:46
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Москве объявились охотники на геев
За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуалиста пострадали от вымогательства.
Обновлено в 13:31
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Ракетный фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Аравийское море
Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" вошел в акваторию Аравийского моря.
Обновлено в 10:28
Спорт
Тутберидзе объяснила сложность прошедшего сезона для Загитовой
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила причину, по которой прошедший сезон оказался тяжелым для ее подопечной Алины Загитовой.
Обновлено в 15:18
Здоровье
Завести мотор. Что за «умные дефибрилляторы» и как их использовать?
Может ли обычный человек без медицинского образования грамотно и с толком воспользоваться данным прибором и что надо знать про такие умные девайсы, АиФ.ru рассказал заведующий отделением скорой медицинской и неотложной помощи "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД РФ) Владимир Довгаль.
Обновлено в 17:07
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 17:10
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Наука
Час физической активности в неделю избавит от трудностей передвижения
Ученые выяснили, что способом сокращения риска физической неспособности выполнять ежедневные функции, людям старшего возраста достаточно быть активными в течение одного часа в неделю.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Экономика
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
ВВС Тайваня перехватили китайские истребители
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Наука
Разработана спасающая от бессонницы пижама
Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
Обновлено в 13:11
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Финансы
Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией
Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов.
Обновлено в 17:17
Футбол
На стадионе «Динамо» началась замена газона
На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено в 15:33
Политика
Путин ужесточил наказание для воров в законе
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Интернет
В Gmail появилась отправка писем по расписанию
Пользователям веб-версии Gmail открыли возможность запланировать отправку письма на более позднее время.
Обновлено в 11:47
Политика
Почему жена Зеленского была против того, чтобы он шел в президенты
Одним из главных сюрпризов президентской гонки стал высокий рейтинг шоумена Владимира Зеленского: несмотря на то что значительная часть украинцев призывает не голосовать "по приколу" за актера, исполнившего роль честного президента в сериале "Слуга народа", опросы показывали, что большинство жителей страны хотели бы видеть Зеленского не только в роли, но и в качестве президента.
Обновлено вчера в 09:00