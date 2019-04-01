Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренерыГазета.Ru 14:15
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football. По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год.
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Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»
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Обновлено в 07:21
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: четыре человека погибли
В Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидировали возгорание в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара погибли четыре человека.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Экономика
Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери
Обновлено в 08:54
Кино
В Санкт-Петербурге умер российский актёр Александр Васильев
В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался российский актёр Александр Васильев, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Особенностях национальной охоты».
Обновлено в 20:46
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов
Исполнительница согласилась выйти на сцену в финале конкурса за один миллион долларов.
Обновлено в 06:55
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда лучше менять резину
Обновлено в 21:00
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Политика
ЦИК Украины обработала более трети протоколов президентских выборов
ЦИК Украины обработала 33,28% протоколов президентских выборов, состоявшихся 31 марта.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Политика
Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов на Украине
Комик и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко примут участие во втором туре президентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.
Обновлено в 22:15
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Происшествия
«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой
Источники газеты «Коммерсантъ», знакомые с ходом расследования крушения бизнес-джета в Германии, говорят, что пока доминирует одна версия случившегося.
Обновлено в 21:01
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено в 22:01
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика
СМИ рассказали, как НАТО «обманул» Горбачева
Ранее Горбачев рассказал, что помогло вывести советские войска из Афганистана.
Обновлено в 22:06
Происшествия
В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки
В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25