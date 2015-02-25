Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренерыГазета.Ru вчера в 14:15
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football. По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год.
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Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football
Спорт-Экспрессвчера в 09:57
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