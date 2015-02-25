Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренерыГазета.Ru вчера в 14:15

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football. По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Симеоне, Моуринью и Анри – самые высокооплачиваемые тренеры мира

Чемпионатвчера в 19:25

Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер в мире. В топ-3 — двое безработных специалистов

Матч ТВвчера в 19:41

СМИ: Лионель Месси зарабатывает за год больше всех футболистов мира

ТАССвчера в 19:38

Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер. Уволенные Моуринью и Анри обошли Вальверде и Гвардиолу

Sport24.ruвчера в 19:54

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Газета.Ruвчера в 21:20

Месси зарабатывает 130 млн евро в год, Роналду – 113, Неймар – 91,5, Гризманн и Бэйл – в топ-5

Sports.ruвчера в 15:27

Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football

Спорт-Экспрессвчера в 09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено вчера в 08:05
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено вчера в 17:42
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар

Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих

Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 05:44
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели подготовили проект новых СанПиН

Роспотребнадзор и представители крупных сетевых предприятий общественного питания подготовили проект новых санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН).
Обновлено в 01:18
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Общество

В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич

В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Обновлено в 00:34
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею республики лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено вчера в 13:26
Политика

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию

Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 11:59
Игры

Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store

Обновлено вчера в 14:40
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка

Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Технологии

Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

МИД опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

МИД России опубликовал в Twitter "экстренное сообщение" о ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

«Ростех» подготовит условия для покрытия сетей 5G в России к 2024 году

Госкорпорация «Ростех» подготовит условия для появления беспроводной связи пятого поколения (5G) на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено вчера в 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное