Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренерыГазета.Ru 14:15
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football. По информации издания, аргентинец получает €41 млн в год.
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