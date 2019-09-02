Общество
Газета.RuСтали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией
Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час. Так, доступность обусловлена высокими зарплатами населения.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:47, Вашингтон
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Политика
Украина увеличит поставки американского газа из Польши
Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши.
Газета.Ru 05:14
Теннис
Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема
Ранее до четвертьфиналов турниров Большого шлема Медведев не доходил, его потолком был четвертый круг Australian Open-2019.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:06
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Общество
Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов
Лефортовский районный суд Москвы принял решение провести заседание по делу Дмитрия и Ольги Проказовых о лишении родительских прав и взыскании алиментов в закрытом режиме.
РБК 04:50
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
Известия вчера в 14:50
Происшествия
В Чечне суд ужесточил наказание члену банды Басаева и Хаттаба
Установлено, что летом 1999 года Оздиев вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, в ее составе до июня 2004 года принимал активное участие в вооруженном мятеже "в целях нарушения территориальной целостности РФ".
РИА Новости 05:18
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Политика
Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Здоровье
Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа
Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:31
Финансы
На рубль надавил нефтяной рынок
На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб. В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс.
REGNUM 00:10
Политика
Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши
Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Наука
Толстопалые гекконы поиграли с парящим ошейником в невесомости
Толстопалые гекконы Тернера (Chondrodactylus turneri) проявляют игровое поведение в условиях невесомости, взаимодействуя со сторонними предметами и собственной сброшенной кожей.
N+1 30 августа в 08:23
Гаджеты
Процессоры Intel Lakefield раскрыли информацию о частотах и быстродействии
До конца этого года должны выйти 10-нм мобильные процессоры Lakefield, на примере которых Intel уже не раз демонстрировала нюансы пространственной компоновки Foveros.
3DNews 05:06
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Авто
АвтоВАЗ провёл новые назначения
В высшем руководстве АО «АвтоВАЗ» проведены новые назначения.
News.ru 05:07
Политика
Госдеп США подготовит «правильных журналистов» в России
Заявителем конкурса выступил отдел по связям с общественностью посольства США в Москве, который и организует трехнедельную школу-интенсив для российских журналистов, который состоится летом 2020 года.
FreeLance Bureau 05:28
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Футбол
Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала»
Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала».
Sportbox.RU 02:29
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40