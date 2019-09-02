Отмечается, что средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более четырёх рублей за киловатт в час. Опубликованное ранее исследование выявило регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ.

Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией

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