Экономика
ФедералПрессСтали известны российские регионы, где произошел кредитный бум
В России по итогам первой половины 2019 года граждане заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Стали известны регионы, где жизнь в долг наиболее популярна. Данные исследования представила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
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По итогам первой половины 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Таковы данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении "Российской газеты").Российская газетавчера в 20:15
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Газета.Ru 21:21
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Коммерсантъ 11:36
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Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
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Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября
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