Экономика

ФедералПрессФедералПрессСтали известны российские регионы, где произошел кредитный бум

В России по итогам первой половины 2019 года граждане заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Стали известны регионы, где жизнь в долг наиболее популярна. Данные исследования представила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
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Названы регионы, где произошел кредитный бум

По итогам первой половины 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Таковы данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении "Российской газеты").
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