Экономика
ФедералПрессСтали известны российские регионы, где произошел кредитный бум
В России по итогам первой половины 2019 года граждане заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Стали известны регионы, где жизнь в долг наиболее популярна. Данные исследования представила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
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По итогам первой половины 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Таковы данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении "Российской газеты").Российская газетавчера в 20:15
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Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
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Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
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