По итогам первой половины 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Таковы данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении "Российской газеты").

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В первой половине 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше средств по сравнению с 2010-м, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Названы российские регионы, где чаще всего брали кредиты в 2019 году

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