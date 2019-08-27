Экономика
RT на русскомНазваны российские регионы, где чаще всего брали кредиты в 2019 году
В первой половине 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше средств по сравнению с 2010-м, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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По итогам первой половины 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Таковы данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении "Российской газеты").Российская газетавчера в 20:15
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