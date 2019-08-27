Экономика
ФедералПрессСтали известны российские регионы, где произошел кредитный бум
В России по итогам первой половины 2019 года граждане заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Стали известны регионы, где жизнь в долг наиболее популярна. Данные исследования представила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В целом же по стране в 84 из 85 регионов общая задолженность жителей перед банками по выданным кредитам выросла. И лишь в Магаданской области она сократилась до 24,85 миллиарда рублей по состоянию на первое июля.Российская газетавчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Политика
Россия и Украина определили дату обмена заключенными
Власти России и Украины определились с датой, когда будет произведен обмен удерживаемыми гражданами.
Национальная служба новостей 02:13
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Космос
Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019
Макет транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой демонстрируется на стенде КБ "Арсенал" в павильоне "Роскосмоса".
РИА Новости 04:42
Общество
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Продукты, купленные с рук, потенциально опасны для здоровья, заявили в Роскачестве.
РИА Новости 01:27
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Музыка
Сергей Шнуров стал наставником восьмого сезона шоу «Голос»
78.ru вчера в 10:42
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие
США развернули в Британии три бомбардировщика В-2А Spirit
На британскую авиабазу Фейрфорд в 2:30 по московскому времени 27 августа 2019 года прибыли три американских стратегических бомбардировщика В-2А Spirit.
ИА REX 05:33
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Политика
Макрон анонсировал встречу в нормандском формате
Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 13:41
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
Двукратный серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.
RT на русском 04:16
Происшествия
Фанат Тактарова захотел фото с кумиром и поплатился
Житель Подмосковья захотел сфотографироваться с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Олегом Тактаровым и остался без мобильного телефона.
Lenta.ru 05:15
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН 25 августа в 12:33
Экономика
ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Армия и оружие
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Теннис
Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 21:58
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27