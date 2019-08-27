В целом же по стране в 84 из 85 регионов общая задолженность жителей перед банками по выданным кредитам выросла. И лишь в Магаданской области она сократилась до 24,85 миллиарда рублей по состоянию на первое июля.

с чего всё началось

В России по итогам первой половины 2019 года граждане заняли у банков в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Стали известны регионы, где жизнь в долг наиболее популярна. Данные исследования представила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

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