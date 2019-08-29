Лига чемпионов
Пятый каналСтали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что его команда попала в «тяжелую группу». В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Отбор на самый титулованный футбольный турнир в мире прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20: с кем сыграет «Зенит»
Чемпионатвчера в 12:55
«Фратрия» спросила, кого болельщики «Спартака» ждут на жеребьевке. Твит уже удален
Спорт-Экспрессвчера в 16:59
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что ее бывший супруг уже встретил другую женщину
Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее бывший муж Дмитрий Иванов уже занят. Об этом она сообщила в Instagram.
Народные новости вчера в 21:57
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru 28 августа в 01:31
Политика
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости вчера в 11:33
Общество
Роспотребнадзор Москвы нашел нарушения у 98% торговцев шаурмой
РИА Новости вчера в 11:06
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе
Грузинская сторона отказалась свернуть работы и пыталась перевести диалог в другое русло, утверждая, что данный пост не представляет опасности, — цитирует Sputnik-Осетия главу делегации Цхинвала Егора Кочиева.
News.ru вчера в 14:31
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Общество
СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста
Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.
Российская газета вчера в 02:07
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Космос
Названы обычные вещи, которые нельзя делать в космосе
Ведь многие вещи, которые на Земле являются обыденными, в космосе становятся неосуществимыми или же представляют опасность.
Planet Today вчера в 12:53
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Политика
США захотели вернуть столетний долг Китая
Утверждается, что президент США Дональд Трамп может разыграть эту карту в качестве оружия в торговой войне с Китаем.
Lenta.ru вчера в 22:20
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Экономика
ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда».
РБК вчера в 15:50
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Политика
Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о радикальных изменениях, которые произошли в ее личной жизни. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:03
Теннис
Андрей Рублев вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:46
Авто
Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross
Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross, которая вышла на рынок 12 июня.
Tvoe-avto.com вчера в 14:21
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева
Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
Известия вчера в 13:45
Здоровье
Причиной массового отравления вейперов в США стала смесь с марихуаной
Почти 90% вейперов, заболевших новым легочным заболеванием в штате Висконсин, курили особую смесь с марихуаной — с тетрагидроканнабинолом (ТГК).
Телеканал 360° вчера в 20:40
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Общество
Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов
Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Ведомости вчера в 12:28
Экономика
На ликвидацию паводков в Иркутской области выделят 800 млн рублей
На ликвидацию паводков в Иркутской области выделят 800 млн рублей Правительство России выделит около 800 миллионов рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, а также сельхозпроизводителей.
Русский дедлайн вчера в 10:36
Общество
Математические центры мирового уровня создадут в РФ
Создают математические центры мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука».
News.ru вчера в 17:24
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38