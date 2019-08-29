Лига чемпионов
Пятый каналСтали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что его команда попала в «тяжелую группу». В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Отбор на самый титулованный футбольный турнир в мире прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
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Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ 16:13
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф».
РБК 07:48
Культура
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
Менеджер британского певца Эда Ширана прокомментировал информацию о том, что музыкант запишет главную мелодию для саундтрека к 25-му фильму о Джеймсе Бонде No Time To Die, сообщает Music Week.
РИА Новости 16:03
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Космос
В космическом центре Ирана взорвалась ракета
Газета.Ru 19:46
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Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY 13:24
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 12:57
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
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Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 02:32
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
В Амурской области продолжают выявлять очаги африканской чумы свиней.
Российская газета 01:32
Наука
Разработана новая вакцина от штамма супербактерии клебсиеллы
Ugpressa.ru 17:39
Армия и оружие
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Космос
До Марса не долететь без ионно-пучковых технологий, заявил учёный из ФРГ
Ионно-пучковая технология имеет огромную значимость для аэрокосмической отрасли и моделирования космических путешествий, заявил профессор Дармштадтского технического университета Германии Вольфганг Энзингер на 21-й Международной конференции по модифицированию поверхности материалов ионными пучками.
REGNUM 05:57
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Здоровье
Многие заболевшие вейперы в США курили смеси с тетрагидроканнабинолом
Почти 90% из страдающих от легочных заболеваний из-за курения электронных сигарет (вейпов) в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК) – активным веществом марихуаны, сообщает местный департамент здравоохранения.
РИА Новости 19:03
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Экономика
Раскрыта дата запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию.
Lenta.ru 09:23
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
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Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross
Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross, которая вышла на рынок 12 июня.
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Политика
В Австрии сняли обвинения с экс-вице-канцлера Штрахе в злоупотреблении властью
Генсекретарь Австрийской партии свободы Харальд Вилимский в свою очередь назвал снятие обвинений с вице-канцлера ударом против людей, начавших в отношении Штрахе грязную политическую борьбу.
Life.ru 19:38
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Lamborghini и BMW столкнулись в центре Москвы
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Общество
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
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