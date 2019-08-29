Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что его команда попала в «тяжелую группу». В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Отбор на самый титулованный футбольный турнир в мире прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

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Политика Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском Депутат украинской Рады Антон Киссе во время заседания парламента не смог выступить на родном языке, что позабавило его коллег.

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.

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Политика В Крыму ответили на условие Волкера для возвращения России в G8 В Крыму оценили слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который ранее в качестве условия возвращения России в G8 назвал «уход» Москвы с полуострова.

Космос «Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.

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Политика Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.

Наука Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.

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Шоу-бизнес Лолита заявила, что ее бывший супруг уже встретил другую женщину Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее бывший муж Дмитрий Иванов уже занят. Об этом она сообщила в Instagram.