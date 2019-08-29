Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что его команда попала в «тяжелую группу». В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Отбор на самый титулованный футбольный турнир в мире прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Общество Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Происшествия США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.

Политика Украинские моряки вернулись на родину Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину.

Транспорт Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.

Происшествия Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить госпереворот Экс-глава Украины Петр Порошенко готовит госпереровот, заявила в личной переписке депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

Здоровье Самые нелепые ошибки пациентов назвали врачи О самых странных и распространенных заблуждениях своих пациентов рассказали врачи, которые являются пользователями Reddit.

Футбол Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Происшествия Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».

Авто Audi тестирует обновленный Audi Q5 В Моторной гамме изменений не планируется — она вся будет позаимствована у текущей версии Audi Q5.

Общество В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.

Хоккей Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, подписавший рекордный для россиянина контракт в НХЛ (81,5 миллиона долларов за семь лет), дает большое интервью Владимиру Морозову — о главном трансфере в карьере, сумасшедшем предложении СКА, инвестиционной стратегии, вере в биткоин, бедном детстве, помощи старикам и любимой женщине.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Гаджеты Раскрыли массовую утечку личных данных владельцев iPhone По данным экспертов кибербезопасности, утечку в Apple закрыли в феврале. Однако пока точно неизвестно, сколько «айфонов» оказались заражены.