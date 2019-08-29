Лига чемпионов

Пятый каналПятый каналСтали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что его команда попала в «тяжелую группу». В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Отбор на самый титулованный футбольный турнир в мире прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
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Подробное расписание всех матчей Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 23:19

«Фратрия» спросила, кого болельщики «Спартака» ждут на жеребьевке. Твит уже удален

Спорт-Экспрессвчера в 16:59

В футбольной Лиге Чемпионов сегодня пройдет жеребьевка группового этапа

Эхо Москвывчера в 07:10

Футбол, Лига чемпионов, жеребьёвка группового этапа, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 11:44

Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа

Матч ТВвчера в 11:50

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 для «Локомотива»

Чемпионатвчера в 12:55

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов — 2019/20. Полные итоги

Sport24.ruвчера в 12:59
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Скончался актер Александр Числов

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В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
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США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
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Газета.Ru 00:31
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
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Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Происшествия

Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне

Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить госпереворот

Экс-глава Украины Петр Порошенко готовит госпереровот, заявила в личной переписке депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая.
URA.Ru вчера в 13:32
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Футбол

Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов

"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Футбол

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Вести.Ru вчера в 12:23
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Самые нелепые ошибки пациентов назвали врачи

О самых странных и распространенных заблуждениях своих пациентов рассказали врачи, которые являются пользователями Reddit.
Соловей.инфо вчера в 03:54
Происшествия

В Кузбассе нашли заблудившихся в лесу пенсионера и его внука

ТАСС 02:43
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Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском вчера в 16:07
Происшествия

Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
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Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

Ореанда-Новости вчера в 01:45
Авто

Audi тестирует обновленный Audi Q5

В Моторной гамме изменений не планируется — она вся будет позаимствована у текущей версии Audi Q5.
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Общество

В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Происшествия

Во дворе в Купчино водитель иномарки сбил семилетнюю девочку

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В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета вчера в 08:31
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Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
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Раскрыли массовую утечку личных данных владельцев iPhone

По данным экспертов кибербезопасности, утечку в Apple закрыли в феврале. Однако пока точно неизвестно, сколько «айфонов» оказались заражены.
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«Она забеременела назло мне»: тайный муж Марии Мироновой откровенно рассказал о жизни с актрисой

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Ольга Шашкова cтала новым директором РГАЛИ

Ольга Шашкова стала новым директором ФКУ «Российский государственный архив литературы и искусства» (РГАЛИ).
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