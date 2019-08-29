Лига чемпионов

Пятый каналПятый каналСтали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что его команда попала в «тяжелую группу». В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Отбор на самый титулованный футбольный турнир в мире прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
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