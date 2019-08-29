Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что его команда попала в «тяжелую группу». В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Отбор на самый титулованный футбольный турнир в мире прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Политика Дональд Трамп отменил поездку в Польшу Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги Европы По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.

Политика Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины Верховная рада на заседании в четверг одобрила представленную президентом кандидатуру Ивана Баканова на пост главы СБУ, передает корреспондент РБК из Киева.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.

Политика Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.

Единоборства Абубакар Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Москве Российский боец Абубакар Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Москве, который пройдет 9 ноября.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Футбол Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы "Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Технологии Первая в России 5G сеть запущена в Кронштадте Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.

Гаджеты Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачной солнечной панелью По словам Garmin, часы Fēnix 6 должны быть с новой функцией Power Manager на срок до 21 дня при одной зарядке батареи, к которой 6X Pro Solar Door может добавить свою встроенную солнечную панель на срок до трех дней.

Политика Путин обсудил с Осиповым высокие тарифы в Забайкальском крае Президент России Владимир Путин и глава Забайкалья Александр Осипов 29 августа еще раз обсудили проблему крайне высоких тарифов в крае.

Политика Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать ядерную бомбу Ученый-физик советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал о причинах, которые не позволили нацисткой Германии получить ядерные технологии.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Теннис Медведев обыграл Дельена и вышел в третий круг US Open Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу над бельгийцем Уго Дельеном в матче второго круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.