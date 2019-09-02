с чего всё началось

Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией. В число лидеров вошли Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Технологии Студенты АлтГТУ стали финалистами международной олимпиады «IT-Планета» Студенты факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета Тимофей Ананьев, Екатерина Брютова и Артем Фаст успешно прошли отборочные этапы международной олимпиады "IT-Планета" и приглашены для участия в финале, который состоится в октябре 2019 года на базе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

Футбол Спартак — Зенит 0:1 Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Транспорт Российские пассажиры рассказали, почему они опаздывают на самолет Оказалось, что каждый десятый респондент пропускал свой рейс. Чаще всего россияне опаздывают на самолет, так как просыпают время вылета.

Политика Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.

Энергетика Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Экономика Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам 2019 года авиабилеты станут дороже на 9-10% по сравнению с прошлым годом, передают "Известия".

Общество Перечислены изменения в жизни россиян с сентября Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Футбол СМИ: «Реал» 2 сентября объявит о покупке Бруну Фернандеша Как сообщается, мадридский клуб объявит о сделке 2 сентября (последний день летнего трансферного окна).

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Происшествия Высланного из Минска фигуранта «дела 27 июля» задержали В Москве задержали Никиту Чирцова, участника прошедшей 27 июля несогласованной акции «За честные выборы», сообщает «ОВД-Инфо».

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон заплатила $750 тысяч брачному агентству за свидание Стало известно, что звезда Голливуда не пожалела 750 тысяч долларов ради свидания, которое переросло в новый роман.

Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Политика Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом Рабочий визит в Москву совершил президент Молдавии Игорь Додон.

Экономика Будущее российской экономики предскажут по-новому Прогноз относительно развития экономики России будет составляться по новой методике, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.