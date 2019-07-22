Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке трудаИзвестия вчера в 23:52
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля. Исследование составило RT на основе данных Роструда. Коэффициент рассчитывается из отношения числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.RT на русскомвчера в 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
В Сети появился редкий снимок беременной Фриске с сестрой
На фанатской страничке сына певицы Жанны Фриске, шестилетнего Платона Шепелева появилась фотография, сделанная в тот период, когда яркая исполнительница была беременна ребенком.
Обновлено вчера в 23:34
Технологии
Toyota показала миниатюрный робомобиль для доставки снарядов для метания на Олимпиаде в Токио
Японский автопроизводитель представил в понедельник прототип своего робота следующего поколения для службы технического обеспечения соревнований — миниатюрное устройство в форме шаттла на базе разрабатываемого транспортного средства «e-Palette», которое будет использоваться на Олимпиаде в Токио.
Обновлено в 03:00
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В Думу внесли законопроект об общефедеральной Минуте молчания 22 июня
Внесенный в Госдуму законопроект предлагает установить ежегодное проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби - начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:05
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»
Обновлено вчера в 17:30
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Югре задержали мужчину с бомбой на основе гексогена
В Когалыме - крупном городе Югры - задержан мужчина, предположительно изготавливавший бомбы на основе гексогена.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Чайка в британском городе Пейнтон на юго-западе Англии похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела вместе с собакой, сообщает местный новостной портал Devon Live.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво за алкоголь
Минпромтог РФ предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива. Для этого его могут вывести из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено 20 июля в 05:44
Происшествия
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.
Обновлено в 01:31
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты
Xiaomi Redmi намекает на первый смартфон с камерой на 64 Мп
Генеральный директор Redmi, бренда Xiaomi, Лу Вейбинг опубликовал в социальной сети Weibo тизеры смартфона с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 02:27
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
В Ростове болельщики «Спартака» попали под дубинки ОМОНа
Обновлено вчера в 02:31
Футбол
«Реал» предложил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов и Бэйла
По информации El Mundo Deportivo, Захави получил предложение из Мадрида, где готовы заплатить за форварда 90 миллионов евро и отдать в ПСЖ полузащитника Гарета Бэйла.
Обновлено в 04:02
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19