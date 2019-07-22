Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.

с чего всё началось

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля. Исследование составило RT на основе данных Роструда. Коэффициент рассчитывается из отношения числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона.

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

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