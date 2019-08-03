Здоровье
Стали известны регионы РФ с наибольшим числом больных туберкулезомRuNews24.ru 03:56
Низкие показатели больных отмечены в Белгородской области – 19,8 пациентов на сто тысяч человек, а также в Ненецком автономном округе, где приходится 20,5 больных на такое же количество населения.
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