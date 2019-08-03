Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров РоссииВести.Ru 07:23
Forbs подсчитал доходы самых популярных блогеров. Первую строчку по-прежнему занимает певица и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова — каждый рекламный пост на ее странице в Instagram с 16 миллионами подписчиков стоит до миллиона рублей.
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Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 11:02
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»
Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Авто
В Сети вспомнили об уникальном ВАЗ 2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное
Акции протеста начались из-за отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму основных кандидатов от оппозиции.
Обновлено в 08:56
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Восемь детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Интернет
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны ноутбуков
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что для того, чтобы обезопасить свой компьютер и смартфон от хакеров, стоит заклеивать камеру и микрофон, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:46
Наука
Специалисты изучили способы охоты летучих мышей
Обновлено 01 августа в 12:41
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»
Обновлено в 10:36
Футбол
«ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции
Обновлено в 09:35
Автоспорт
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
Обновлено в 10:21
Политика
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.
Обновлено 01 августа в 16:10
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:33
Авто
Lynk & Co представила «заряженный» седан
Суббренд китайского автогиганта Geely — компания Lynk & Co — выпустила «заряженную» версию седана 03+, способную разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем, например, Maserati Levante.
Обновлено в 01:32
Общество
Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»
Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также группы "Браво" и "Текиладжаз".
Обновлено в 12:04
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Происшествия
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:23
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
Обновлено в 11:30
Футбол
Поле «Газпром Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein
Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Жителей канадской деревни эвакуировали из-за ЧП с поездом с химикатами
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Жилье предложили страховать от ЧС
В платежке ЖКХ в 14 регионах появится пункт по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Обновлено вчера в 10:35