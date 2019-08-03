Шоу-бизнес

Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров РоссииВести.Ru 07:23

Forbs подсчитал доходы самых популярных блогеров. Первую строчку по-прежнему занимает певица и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова — каждый рекламный пост на ее странице в Instagram с 16 миллионами подписчиков стоит до миллиона рублей.
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Стало известно, сколько получают Бузова и Бородина за рекламу в Instagram

Пятый канал10:56

Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на постах в Instagram

Телепрограмма06:41

Уже не #ВтораяПослеПутина: сколько зарабатывают в Instagram Ольга Бузова, Настя Ивлеева и другие звезды

Forbesвчера в 01:21

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

РИА Новости05:56

Названа сумма, которую Бузова зарабатывает на рекламе

Рамблер07:07

Миллион за пост в Instagram: сколько Бузова и Ивлеева зарабатывают на популярности

URA.Ruвчера в 03:12

«Мир других мужчин» озолотил Бузову. Сколько она получает в Instagram?

Телеканал 360°07:37
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Происшествия

В Москве задержана Любовь Соболь

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика

ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве

Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Футбол

Месси дисквалифицировали на три месяца

Обновлено вчера в 20:28
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия

На несанкционированной акции в центре Москвы пострадал сотрудник ОМОНа

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, один из участников митинга оказал активное сопротивление при задержании.
Обновлено в 10:48
Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

В США объяснили введение новых санкций против России

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Футбол

Мбаппе прогнал Неймара во время командного фото «ПСЖ» после матча за Суперкубок Франции

В сети появилось видео, на котором видно, как нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прогоняет своего одноклубника, форварда Неймара во время командного фото после победы над "Ренном" (2:1) в матче за Суперкубок Франции.
Обновлено в 10:23
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Общество

Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях протеста

Студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ) могут лишиться права на обучение в нем, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.
Обновлено в 09:05
Футбол

Куадрадо может стать одноклубником Черышева

Напомним, что в составе «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Общество

Фестиваль «Шашлык Live» в Москве посетили более 90 тысяч человек

Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.
Обновлено в 07:51
Экономика

Всемирный банк: Индия опустилась на 7-е место по ВВП в 2018 году

ВВП Индии составил 2,7 трлн долларов, в то время как объемы экономик Великобритании и Франции, занявших пятое и шестое места соответственно, оцениваются более чем в 2,8 трлн долларов.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Движение на трассе в Ленинградской области восстановлено после ДТП

Обновлено в 04:24
Происшествия

Актер Александр Паль задержан в Москве

Обновлено в 10:40
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

Обновлено вчера в 01:11
Общество

В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек

В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В полиции назвали предварительную причину крупного ДТП под Волгоградом

Виновником крупного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли двое и пострадали шесть человек, по предварительным данным, является водитель автомобиля ВАЗ, выехавший на встречную полосу, сообщил ТАСС официальный представитель областного ГУ МВД Антон Корнаухов.
Обновлено в 09:53
Наука

Американские ученые назвали основную причину заболевания раком

Обновлено в 03:23
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Обновлено в 09:28
Общество

Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск

Обновлено в 10:08
Футбол

Орлов рассказал, почему Заболотный не перешел в «Сочи»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий «Зенита» Антон Заболотный принял решение не переходить в «Сочи».
Обновлено в 07:58
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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