Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров РоссииВести.Ru 07:23
Forbs подсчитал доходы самых популярных блогеров. Первую строчку по-прежнему занимает певица и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова — каждый рекламный пост на ее странице в Instagram с 16 миллионами подписчиков стоит до миллиона рублей.
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Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия
На несанкционированной акции в центре Москвы пострадал сотрудник ОМОНа
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, один из участников митинга оказал активное сопротивление при задержании.
Обновлено в 10:48
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
В США объяснили введение новых санкций против России
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Футбол
Мбаппе прогнал Неймара во время командного фото «ПСЖ» после матча за Суперкубок Франции
В сети появилось видео, на котором видно, как нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прогоняет своего одноклубника, форварда Неймара во время командного фото после победы над "Ренном" (2:1) в матче за Суперкубок Франции.
Обновлено в 10:23
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Общество
Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях протеста
Студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ) могут лишиться права на обучение в нем, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.
Обновлено в 09:05
Футбол
Куадрадо может стать одноклубником Черышева
Напомним, что в составе «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.
Обновлено в 07:51
Экономика
Всемирный банк: Индия опустилась на 7-е место по ВВП в 2018 году
ВВП Индии составил 2,7 трлн долларов, в то время как объемы экономик Великобритании и Франции, занявших пятое и шестое места соответственно, оцениваются более чем в 2,8 трлн долларов.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
Обновлено вчера в 01:11
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В полиции назвали предварительную причину крупного ДТП под Волгоградом
Виновником крупного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли двое и пострадали шесть человек, по предварительным данным, является водитель автомобиля ВАЗ, выехавший на встречную полосу, сообщил ТАСС официальный представитель областного ГУ МВД Антон Корнаухов.
Обновлено в 09:53
Наука
Американские ученые назвали основную причину заболевания раком
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Футбол
Орлов рассказал, почему Заболотный не перешел в «Сочи»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий «Зенита» Антон Заболотный принял решение не переходить в «Сочи».
Обновлено в 07:58