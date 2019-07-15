Футбол

Стали известны причины проведения матчей РПЛ в позднее времяРидус 12:45

Причины, по которым некоторые матчи чемпионата России по футболу проводятся в позднее вечернее время, разъяснили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Создатели календаря РПЛ учли зиму, но забыли о часовых поясах. Новый скандал в нашем чемпионате

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РПЛ ответила на недовольство поздним началом матчей

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ТАСС11:53

РПЛ выступила с разъяснением о «ночных» матчах чемпионата России

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Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
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Обновлено в 17:44
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Дополнительный выходной может появиться у россиян

Россиянам в возрасте от 40 лет могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
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Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

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В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер

Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
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Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
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Телеведущая написала, что всегда знала, что "настоящей красоткой" станет только в старости. ча А чё, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде, — пишет Собчак.
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Политика

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
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«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk

В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

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Политика

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Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
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Экономика

Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом

Почти треть российского частного капитала (27%), или 360 миллиардов долларов, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

В правительстве Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель

"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление", - передаёт слова Зайберта издание Rheinische Post.
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Авто

Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат

Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
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Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 855 Plus

Обновлено в 13:15
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Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Футбол

Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»

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В Сети опубликованы шпионские снимки обновленного в середине цикла седана BMW 5-Series.
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Вместо Нино Катамадзе с полноценным концертом выступит обладатель премии «Грэмми», виртуозный джазовый бас-гитарист Ричард Бона.
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Пилотируемый полет на Марс может состояться уже в 2033 году.
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