Футбол
Стали известны причины проведения матчей РПЛ в позднее времяРидус 12:45
Причины, по которым некоторые матчи чемпионата России по футболу проводятся в позднее вечернее время, разъяснили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Политика
Минфин США «серьёзно обеспокоен» новой криптовалютой от Facebook
Министр финансов США Стивен Мнучин выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что планы компании Facebook выпустить в обращение свою криптовалюту Libra в 2020 году вызывают "очень серьёзную обеспокоенность" в правительстве.
Обновлено в 17:44
Общество
Дополнительный выходной может появиться у россиян
Россиянам в возрасте от 40 лет могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia
Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Единоборства
Де ла Хойя: для меня было честью встретиться с Пернеллом Уитакером на ринге
Легендарный боксёр Оскар де ла Хойя поделился воспоминаниями о Пернелле Уитакере, погибшем 15 июля в возрасте 55 лет.
Обновлено в 16:41
Наука
Устройство из углеродных нанотрубок преобразует тепло в свет
Пленки из нанотрубок позволили изолировать инфракрасное излучение среднего диапазона длин волн (3-8 мкм).
Обновлено вчера в 04:00
Общество
В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
Обновлено в 15:17
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Собчак выложила своё фото в старости
Телеведущая написала, что всегда знала, что "настоящей красоткой" станет только в старости. ча А чё, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде, — пишет Собчак.
Обновлено в 17:46
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk
В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Экономика
Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом
Почти треть российского частного капитала (27%), или 360 миллиардов долларов, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
В правительстве Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель
"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление", - передаёт слова Зайберта издание Rheinische Post.
Обновлено в 13:31
Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Гаджеты
Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 855 Plus
Обновлено в 13:15
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Футбол
Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»
Форвард итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье жёстко и без всяких компромиссов оценил решение бывшего наставника неаполитанской команды Маурицио Сарри вернуться на родину в качестве нового главного тренера туринского "Ювентуса".
Обновлено в 17:29
Авто
BMW вывела на тесты подключаемый гибрид BMW 5-Series
В Сети опубликованы шпионские снимки обновленного в середине цикла седана BMW 5-Series.
Обновлено в 03:21
Музыка
Бона вместо Катамадзе — фестиваль ZAVTRA нашел нового хедлайнера
Вместо Нино Катамадзе с полноценным концертом выступит обладатель премии «Грэмми», виртуозный джазовый бас-гитарист Ричард Бона.
Обновлено в 14:47
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
Обновлено в 01:25
Космос
США наметили сроки пилотируемого полета на Марс
Пилотируемый полет на Марс может состояться уже в 2033 году.
Обновлено в 16:37