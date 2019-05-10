Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕNews.ru 05:59

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди главных кандидатов: форварды лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также игроки «Челси» Рубен Лофтус-Чик и Кепа Аррисабалага.

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Происшествия Главред Mash рассказал об обыске в редакции и задержании сотрудника Одного из сотрудников телеграм-канала Mash задержали после обыска в редакции, рассказал РБК главред Mash Максим Иксанов.

Шоу-бизнес Певица Катя Лель снова увидела НЛО Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.

Армия и оружие Япония направила КНДР протест в связи с пусками ракет Япония заявила КНДР протест в связи с осуществленными накануне пусками баллистических ракет малого радиуса действия, вновь подчеркнув, что подобные действия являются нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Политика Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Путешествия Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.

Политика Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар Сейм Латвии призвал международное сообщество помнить о 75-летней годовщине депортации крымских татар и следить за сегодняшними событиями в Крыму.

Происшествия Названа причина смерти Сергея Доренко Причиной смерти российского журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой покойный работал с момента ее основания в 2014 году.

Политика Минюст Украины взыскал $3 млн по делу Януковича у двух компаний Министерство юстиции Украины взыскало более $3 млн в бюджет по делу о конфискации средств бывшего президента Виктора Януковича.

Политика WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Украина и Великобритания провели морские учения в Черном море Украинский ракетный катер "Прилуки" и разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87 провели совместные учения типа PASSEX в Черном море.

Политика В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.

Происшествия Названа причина задержания сотрудника Mash Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.

Хоккей Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».

Футбол Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.