Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕNews.ru 05:59

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди главных кандидатов: форварды лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также игроки «Челси» Рубен Лофтус-Чик и Кепа Аррисабалага.

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

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