Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели в ЛЕRT на русском 04:24

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего игрока прошедшей недели в Лиге Европы.

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ

Происшествия Пожар на автозаправке в Чечне локализован Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Кино Новый дракон может появиться в «Игре престолов» Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.

Политика На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Политика Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья» Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».

Хоккей Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Здоровье Роспотребнадзор проверил готовность к половодью Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.

Хоккей Сборная России расправилась с норвежцами на старте чемпионата мира Итоговый счет 5:2. Второй матч на турнире сборная России проведет в воскресенье, 12 мая, против еще одного аутсайдера — сборной Австрии.

Здоровье Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.

Теннис Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде В полуфинале турнира Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл немца Александра Зверева.

Футбол ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.

Финансы Госдолг Японии превысил $10 трлн Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.

Авто Начались продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40 Сообщается, что продажи Geely FY11 будет осуществляться не только в Китае, но и на других рынка, в том числе и российском.

Происшествия В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Гаджеты В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.