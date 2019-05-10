Футбол

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели в ЛЕRT на русском 04:24

Валенсия — Арсенал
2 – 4
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Месталья»
Кевин Гамейро
11′
17′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эсекьель Гарай
38′
Хосе Луис Гайя
43′
50′
Александр Ляказетт
Кристиано Пиччини
Карлос Солер
56′
Кевин Гамейро
58′
62′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
63′
Месут Озил
69′
Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
Сеад Колашинац
Шкодран Мустафи
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
71′
Родриго Морено
Санти Мина
71′
80′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
88′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габриэл Паулиста
90′+2′
90′+2′
Александр Ляказетт
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего игрока прошедшей недели в Лиге Европы.
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