Футбол

Стали известны претенденты на награду Golden BoyЧемпионат вчера в 16:34

Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе в 2019 году. Обладатель награды Golden Boy не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
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Лунин, де Лигт и Доннарумма – среди претендентов на награду Golden Boy

ProstoProSportвчера в 17:06

Де Лигт и Санчо номинированы на звание лучшего молодого игрока в Европе, россиян в списке нет

Спорт день за днемвчера в 17:03

Лунин, де Лигт и Фелиш – в топ-100 претендентов на премию Golden Boy

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

Лунин – в сотне претендентов на премию Golden Boy

Metaratingsвчера в 16:52

Стали известны претенденты на награду Golden Boy

Чемпионатвчера в 16:34

Де Лигт, Доннарумма, Винисиус и Лунин вошли в расширенный список претендентов на Golden Boy

Бомбардир.рувчера в 16:54

Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy

Sports.ruвчера в 16:07
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
Космос

Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek

Обновлено 13 июня в 23:59
Общество

В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику

Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 04:24
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников селфи с красной помадой

Примадонна российской эстрады Аллы Пугачевой восхитила поклонников новым селфи в Instagram.
Обновлено в 04:24
Путешествия

Петербург стал вторым в мире по популярности для медицинского туризма

Результаты опроса показали, что Санкт-Петербург (20% опрошенных) занял второе место по популярности у медтуристов в мире, уступив израильскому городу.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Происшествия

В больнице оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 05:22
Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева

Обновлено вчера в 13:03
Политика

Лидеры России, Ирана и Азербайджана встретятся в Сочи в августе

Обновлено в 03:04
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Футболист Яя Туре перебрался в Китай

Обновлено в 01:38
Общество

СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО

Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Общество

Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Обновлено вчера в 21:14
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Обновлено вчера в 22:47
Наука

Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений

Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено 13 июня в 09:59
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram

Певица любит рассказывать о них поклонникам и даже завела отдельный хештег для публикаций о детях - #мартемки.
Обновлено в 04:49
Политика

Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым

Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26
Общество

Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной в Петербурге

В Петербурге банкет на выпускной обойдется в 53,2 тыс. рублей, то есть дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в среднем по стране.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Авто

В России на новые автомобили в мае потратили почти 163 млрд рублей

Всего в нашей стране было реализовано автомобилей на сумму 162,6 млрд рублей, что почти на 17 млрд меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 01:43
Авто

4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей

Обновлено в 05:09
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Милан» и национальной сборной Италии.
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Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
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