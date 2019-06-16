Футбол
Стали известны претенденты на награду Golden BoyЧемпионат вчера в 16:34
Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе в 2019 году. Обладатель награды Golden Boy не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
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Де Лигт и Санчо номинированы на звание лучшего молодого игрока в Европе, россиян в списке нет
Спорт день за днемвчера в 17:03
Де Лигт, Доннарумма, Винисиус и Лунин вошли в расширенный список претендентов на Golden Boy
Бомбардир.рувчера в 16:54
Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy
Sports.ruвчера в 16:07
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Обновлено 13 июня в 23:59
Общество
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 04:24
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников селфи с красной помадой
Примадонна российской эстрады Аллы Пугачевой восхитила поклонников новым селфи в Instagram.
Обновлено в 04:24
Путешествия
Петербург стал вторым в мире по популярности для медицинского туризма
Результаты опроса показали, что Санкт-Петербург (20% опрошенных) занял второе место по популярности у медтуристов в мире, уступив израильскому городу.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Происшествия
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 05:22
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева
Обновлено вчера в 13:03
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Футболист Яя Туре перебрался в Китай
Обновлено в 01:38
Общество
СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках
Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Обновлено вчера в 22:47
Наука
Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений
Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено 13 июня в 09:59
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram
Певица любит рассказывать о них поклонникам и даже завела отдельный хештег для публикаций о детях - #мартемки.
Обновлено в 04:49
Политика
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26
Общество
Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной в Петербурге
В Петербурге банкет на выпускной обойдется в 53,2 тыс. рублей, то есть дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в среднем по стране.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
В России на новые автомобили в мае потратили почти 163 млрд рублей
Всего в нашей стране было реализовано автомобилей на сумму 162,6 млрд рублей, что почти на 17 млрд меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 01:43
Авто
4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей
Обновлено в 05:09
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13