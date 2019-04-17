Футбол

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 17:24

Порту — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Драган»
26′
Садио Мане
32′
Садио Мане
Пепе
36′
46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
46′
65′
Мохамед Салах
66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
68′
71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
81′
84′
Вирджил ван Дейк
Сегодня, 18 апреля, состоялись ответные матчи финала Лиги чемпионов. В противостоянии Тоттенхэма и Манчестер Сити сильнее оказался лондонский клуб, а в поединке Ливерпуля и Порту дальше прошли подопечные Юргена Клоппа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» и «Аякс» сыграют 30 апреля, а «Барселона» и «Ливерпуль» - 1 мая

Спорт-Экспресс04:30

Объявлены даты проведения полуфиналов Лиги чемпионов

Газета.Ru05:26

Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов

Матч ТВ04:59

Утверждены даты полуфиналов Лиги чемпионов

Soccer.ru05:02

Стали известны даты проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport24.ru04:54

Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после матчей 1/4 финала

Чемпионат03:20

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Политика

Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования

Журналисты, получившие первые в мире гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования, пишет CNN.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

35-летняя звезда стала мамой уже в четвертый раз. Пополнение в ее семье произошло 17 апреля, в районе трех часов дня.
Обновлено в 03:45
Политика

Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях

Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
Интернет

Facebook случайно завладел списками контактов 1,5 млн пользователей

Американская социальная сеть Facebook случайно завладела списками контактов около 1,5 млн пользователей без их ведома.
Обновлено в 05:14
Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет

Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Обновлено в 04:15
Экономика

ЦБ: годовая инфляция находится вблизи 4%

Ранее ЦБ РФ сообщил, что в марте 2019 г. годовая инфляция в России составила 5,3%. На конец 2019 года инфляция в РФ, по прогнозу регулятора, составит 4,7-5,2%, а квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 05:01
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Экономика

В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ

Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Футбол

Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА!

Только после финального свистка в матче «Порту» - «Ливерпуль» российским любителям футбола можно выдохнуть с облегчением: наша страна сохранила ключевое 6-е рейтинговое место.
Обновлено вчера в 22:05
Единоборства

Бой Миллера и Джошуа отменен из-за проваленного допинг-теста

Обновлено вчера в 20:55
Футбол

Конте вернется к тренерской работе со следующего сезона

Известный итальянский специалист Антонио Конте в эфире шоу "E poi c’è Cattelan" сообщил, что готов вернуться к тренерской работе со следующего сезона.
Обновлено в 04:07
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Наука

Древняя моча помогла археологам проследить за развитием сельского хозяйства в Турции

Ранее сообщалось, что в последние годы 130 частных медицинских компаний в Китае предлагают бесплатную медицинскую помощь для жителей сельской местности в обмен на полный доступ к их медицинским картам.
Обновлено в 04:49
Политика

Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Работники РЖД обнаружили бомбу в грузовом поезде

Работники на станции Лиски в Воронежской области нашли бомбу в грузовом поезде.
Обновлено в 05:09
Политика

Светлаков назвал Сталина тираном

Российский актер кино и телевидения, юморист Сергей Светлаков высказал свое мнение о деятельности руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Обновлено в 03:49
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала Пугачевой свой фирменный шпагат

"Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Создание укороченного SSJ 75 отложено на неопределенный срок

Создание укороченного SSJ 75 отложено на неопределенный срок Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынужденно переносит создание укороченной 75-местной модификации самолета Sukhoi Superjet (SSJ).
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие

Россия отправит на металлолом два атомных крейсера

Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Авто

Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»

Отечественный автопроизводитель УАЗ сообщил о старте продаж обновленного варианта «Буханки» с внедорожными элементами.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии

По данным источника в медицинских кругах Башкирии, состояние писателя и публициста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля остается стабильно тяжелым, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное