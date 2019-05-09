Политика
Стали известны подвиги деда ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 14:25
Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге Днепропетровской области Украинской ССР в 1924 году и был призван на военную службу в 1942-м. Во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.
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Общество
Стройка века и культурный кластер. С чем идем к юбилею?
Губернатор на пресс-конференции рассказал, как Кузбасс готовится к трехсотлетию.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Экс-полицейского задержали за вымогательство у заместителя Тулеева
Как сообщается, Курмелев вымогал миллион долларов у Максима Макина, в свою очередь обещая помочь в прекращении уголовного дела в отношении бизнес-партнера замгубернатора.
Обновлено в 01:07
Общество
На Ростов надвигается шторм с ливнем и градом
Как сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова, в ближайшее время на донскую столицу обрушатся сильные ливни, в сочетании с грозой и градом.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Кокорину и Мамаеву маячит колония: суд вынес приговор
Братьям Кокориным назначили по 1,5 года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому дали на 1 месяц меньше, передает "Уралинформбюро".
Обновлено 08 мая в 09:28
Общество
В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года
Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.
Обновлено вчера в 23:56
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»
Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено вчера в 07:28
Экономика
Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Адвокат Трампа намерен посетить Киев
Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:45
Политика
В Китае заявили, что примут ответные меры на пошлины со стороны США
Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 00:32
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС после выборов в ЕП
Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Ливни, грозы и град обещают синоптики в ближайшие сутки
В пятницу днём воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено вчера в 12:22
Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу», сообщает Spiegel.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ
Уточняется, что доступ закрыт к Facebook, Instagram, Telegram и YouTube, при этом «ВКонтакте» продолжает работать.
Обновлено вчера в 07:13