Стали известны подвиги деда ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 14:25

Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге Днепропетровской области Украинской ССР в 1924 году и был призван на военную службу в 1942-м. Во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.

Происшествия Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».

Происшествия Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.

Происшествия Экс-полицейского задержали за вымогательство у заместителя Тулеева Как сообщается, Курмелев вымогал миллион долларов у Максима Макина, в свою очередь обещая помочь в прекращении уголовного дела в отношении бизнес-партнера замгубернатора.

Общество На Ростов надвигается шторм с ливнем и градом Как сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова, в ближайшее время на донскую столицу обрушатся сильные ливни, в сочетании с грозой и градом.

Политика Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.

Происшествия На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.

Происшествия Кокорину и Мамаеву маячит колония: суд вынес приговор Братьям Кокориным назначили по 1,5 года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому дали на 1 месяц меньше, передает "Уралинформбюро".

Общество В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.

Политика Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2» Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

Экономика Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.

Политика Адвокат Трампа намерен посетить Киев Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика В Китае заявили, что примут ответные меры на пошлины со стороны США Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры.

Хоккей Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".

Транспорт Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.

Шоу-бизнес Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.

Политика Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС после выборов в ЕП Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Игры Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint» Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.

Политика Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.

Армия и оружие Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.

Происшествия Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу», сообщает Spiegel.