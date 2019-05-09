Политика
Стали известны подвиги деда ЗеленскогоГазета.Ru 14:25
Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге Днепропетровской области Украинской ССР в 1924 году и был призван на военную службу в 1942-м. Во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.
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В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено в 16:41
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия
СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
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Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарения
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Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
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Футбол
Вагнера назначили главным тренером «Шальке»
В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ.
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Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»
Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
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Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Здоровье
Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого
Ярославский диетолог, врач профилактической медицины Татьяна Селезнёва придумала «базовый гардероб» для наших холодильников.
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Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
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Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников
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Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Космос
На МКС отрабатывают новые технологии для полетов на Луну и Марс
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Трамвай сбил двух человек в Риге
В Риге два человека попали под колеса трамвая в День Победы.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Главред Mash подтвердил обыски в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Политика
Территориальный спор России и Эстонии оценили в посольстве РФ
Ранее News.ru писал, что старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о территориальных спорах страны с Россией.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о подвигах бабушки и дедушки под архивными фото в честь Дня Победы
Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram архивные фотографии своих дедушки и бабушки в честь Дня Победы.
Обновлено в 07:23
Наука
Продемонстрированы возможности глобальных корпораций влиять на науку
На примере корпорации Coca-Cola авторы показывают, как финансирование науки позволяет бизнесу контролировать ее.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Футбол
Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 11:41
Футбол
Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за Райолы
Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы.
Обновлено в 16:19
Авто
«Элита» советского автопрома: модели с двигателем V8
Характерной «фишкой» автомобилей являлся черный цвет.ЗИЛ-111Первый лимузин с двигателем V8 вышел в 1959 году.
Обновлено в 09:10
Футбол
Робертсон успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов
Британские СМИ сообщили, что травма не помешает защитнику "Ливерпуля" Эндрю Робертсону сыграть в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
Обновлено в 15:56