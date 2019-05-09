Политика

Стали известны подвиги деда ЗеленскогоГазета.Ru 14:25

Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге Днепропетровской области Украинской ССР в 1924 году и был призван на военную службу в 1942-м. Во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.
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СМИ узнали о подвигах деда Зеленского во время войны

РБК15:53

СМИ рассказали об участии деда Зеленского в Великой Отечественной войне

RT на русском15:46

Стало известно, за что дед Зеленского получил орден Красной Звезды

Life.ru12:03

Стали известны подвиги деда Зеленского

Газета.Ru14:25

Раскрыты военные подвиги деда Зеленского

РИА Новости12:03

Дед Зеленского проявил героизм в борьбе с фашистами

Российская газета15:19

Дед Зеленского совершил подвиг во время войны

News.ru08:59
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено в 16:41
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия

СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено вчера в 17:21
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарения

Обновлено в 08:22
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Футбол

Вагнера назначили главным тренером «Шальке»

В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ.
Обновлено в 14:59
Игры

Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»

Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Футбол

Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Здоровье

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

Ярославский диетолог, врач профилактической медицины Татьяна Селезнёва придумала «базовый гардероб» для наших холодильников.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников

Обновлено вчера в 16:00
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Хоккей

Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Космос

На МКС отрабатывают новые технологии для полетов на Луну и Марс

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Трамвай сбил двух человек в Риге

В Риге два человека попали под колеса трамвая в День Победы.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

Обновлено в 16:56
Происшествия

При падении деревьев в Москве пострадали десять человек

В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Главред Mash подтвердил обыски в редакции

Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Политика

Территориальный спор России и Эстонии оценили в посольстве РФ

Ранее News.ru писал, что старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о территориальных спорах страны с Россией.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал о подвигах бабушки и дедушки под архивными фото в честь Дня Победы

Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram архивные фотографии своих дедушки и бабушки в честь Дня Победы.
Обновлено в 07:23
Наука

Продемонстрированы возможности глобальных корпораций влиять на науку

На примере корпорации Coca-Cola авторы показывают, как финансирование науки позволяет бизнесу контролировать ее.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Футбол

Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 11:41
Футбол

Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за Райолы

Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы.
Обновлено в 16:19
Авто

«Элита» советского автопрома: модели с двигателем V8

Характерной «фишкой» автомобилей являлся черный цвет.ЗИЛ-111Первый лимузин с двигателем V8 вышел в 1959 году.
Обновлено в 09:10
Футбол

Робертсон успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Британские СМИ сообщили, что травма не помешает защитнику "Ливерпуля" Эндрю Робертсону сыграть в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
Обновлено в 15:56
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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