Стали известны подвиги деда ЗеленскогоГазета.Ru 14:25

Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге Днепропетровской области Украинской ССР в 1924 году и был призван на военную службу в 1942-м. Во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.

Общество В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.

Происшествия Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Футбол Давид Вагнер возглавит немецкий футбольный клуб «Шальке» Немецкий футбольный клуб "Шальке" на своем сайте сообщил, что главным тренером команды со следующего сезона станет Давид Вагнер.

Политика Экс-президент Бразилии Темер сдался полиции Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.

Авто Polestar готовит к продажам электрический Polestar 2 Шведский премиум-бренд представит свой первый полностью электрический Polestar 2 10 мая в Гуанчжоу.

Происшествия В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка» Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".

Гаджеты В новом Android появятся гендерно-нейтральные смайлики Гендерно-нейтральные смайлики появятся на всех устройствах с Android 10 Q уже в конце этого года.

Политика Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.

Происшествия Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.

Хоккей Илья Воробьев: «У Малкина и Кучерова не кликает» Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед стартом чемпионата мира.

Политика СПЧ готовит предложение по амнистии к 75-летию Победы Президентский совет по правам человека (СПЧ) прорабатывает предложение об объявлении амнистии к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем году, сообщил «РИА Новости» глава совета Михаил Федотов.

Политика Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.

Транспорт Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.

Шоу-бизнес Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.

Финансы Мировые фондовые рынки снижаются на фоне угрозы ответных мер Китая в адрес США В среду вечером The Wall Street Journal сообщила, что Пекин пригрозил ввести неуточненные ответные меры, если Белый дом повысит импортные пошлины на китайские товары.

Политика Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.

Гаджеты AMD всё же готовит 16-ядерные процессоры Ryzen 3000 на базе Zen 2 Известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak сообщает, что он обнаружил информацию о инженерном образце 16-ядерного процессора Ryzen 3000.

Игры Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.