Политика
Стали известны подвиги деда ЗеленскогоГазета.Ru 14:25
Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге Днепропетровской области Украинской ССР в 1924 году и был призван на военную службу в 1942-м. Во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.
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Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Происшествия
С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
Обновлено в 13:42
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Футбол
Давид Вагнер возглавит немецкий футбольный клуб «Шальке»
Немецкий футбольный клуб "Шальке" на своем сайте сообщил, что главным тренером команды со следующего сезона станет Давид Вагнер.
Обновлено в 14:48
Политика
Экс-президент Бразилии Темер сдался полиции
Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.
Обновлено в 14:21
Авто
Polestar готовит к продажам электрический Polestar 2
Шведский премиум-бренд представит свой первый полностью электрический Polestar 2 10 мая в Гуанчжоу.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".
Обновлено в 05:10
Гаджеты
В новом Android появятся гендерно-нейтральные смайлики
Гендерно-нейтральные смайлики появятся на всех устройствах с Android 10 Q уже в конце этого года.
Обновлено в 10:03
Политика
Рикошет: ОАК для ОПГ. Как лидер тамбовских управлял российским авиастроением
Собрание акционеров филиала ОАК, которые говорят: "Ну вот с люксембургской компанией нашей связь потеряна".
Обновлено в 14:20
Политика
Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено 07 мая в 12:37
Хоккей
Илья Воробьев: «У Малкина и Кучерова не кликает»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед стартом чемпионата мира.
Обновлено в 08:40
Политика
СПЧ готовит предложение по амнистии к 75-летию Победы
Президентский совет по правам человека (СПЧ) прорабатывает предложение об объявлении амнистии к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем году, сообщил «РИА Новости» глава совета Михаил Федотов.
Обновлено в 11:56
Политика
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Транспорт
Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Финансы
Мировые фондовые рынки снижаются на фоне угрозы ответных мер Китая в адрес США
В среду вечером The Wall Street Journal сообщила, что Пекин пригрозил ввести неуточненные ответные меры, если Белый дом повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено в 07:08
Политика
Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья
Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
AMD всё же готовит 16-ядерные процессоры Ryzen 3000 на базе Zen 2
Известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak сообщает, что он обнаружил информацию о инженерном образце 16-ядерного процессора Ryzen 3000.
Обновлено в 12:46
Игры
Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct
Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
КНДР запустила в сторону Японии неопознанные ракеты
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
В День Победы звезды поделились воспоминаниями о своих родных, воевавших в Великую Отечественную войну
Обновлено в 04:15
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21