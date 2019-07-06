Происшествия
Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБLenta.ru вчера в 18:57
Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя академии ведомства. По делу о хищении средств у предпринимателя проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ведомства.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
Транспорт
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека
Обновлено вчера в 15:32
Транспорт
Скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года
Платная скоростная трасса М-11 Москва–Санкт-Петербург будет полностью введена в эксплуатацию в октябре текущего года, сообщил в пятницу, 5 июля, первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Спорт
Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Обновлено вчера в 19:30
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Общество
В Москве в субботу ожидаются дождь и порывистый ветер
В Москве температура опустится до 9-11 градусов, по области ожидается 7-12 градусов. Порывов ветра ночью не прогнозируется.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Саша Савельева не понимает устающих от роли матери женщин
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Москве неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Финансы
Хорватия намерена вступить в еврозону
Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В Гибралтарском проливе задержали иранский танкер с нефтью для Сирии
Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что в Гибралтарском проливе по просьбе США был задержан иранский супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию.
Обновлено 04 июля в 11:23
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Единоборства
Нурмагомедов считает, что боец Пуарье не соответствует ему по уровню
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Трамп рассказал, как американцы в XVIII веке захватывали аэропорты
Накануне торжеств по случаю Дня независимости чиновники Белого дома анонсировали речь президента США у мемориала Линкольна словами о том, что она будет патриотичной, но президенту часто бывает трудно оставаться в рамках какого-то сценария.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В Москве взорвалась газовая заправка
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»
Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 10:44
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Польша выдаст России совладельца «Зимней вишни»
Польский суд разрешил выдать России Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59