Происшествия

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБLenta.ru вчера в 18:57

Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя академии ведомства. По делу о хищении средств у предпринимателя проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ведомства.
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Арестованные накануне бойцы спецназа ФСБ при обысках прятали изъятые деньги в бронежилеты

Эхо Москвы02:01

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Росбалтвчера в 17:25

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

News.ruвчера в 19:45

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

Lenta.ruвчера в 18:57

Сотрудники ФСБ рассовывали миллионы по бронежилетам. В ОПГ входил внук генерала из академии ведомства

URA.Ruвчера в 20:01
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Транспорт

В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов

Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Власти США требуют изъять у наркобарона Коротышки более $12 млрд

Обновлено в 01:15
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека

Обновлено вчера в 15:32
Транспорт

Скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года

Платная скоростная трасса М-11 Москва–Санкт-Петербург будет полностью введена в эксплуатацию в октябре текущего года, сообщил в пятницу, 5 июля, первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний

По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Спорт

Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

Обновлено вчера в 19:30
Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Общество

В Москве в субботу ожидаются дождь и порывистый ветер

В Москве температура опустится до 9-11 градусов, по области ожидается 7-12 градусов. Порывов ветра ночью не прогнозируется.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Саша Савельева не понимает устающих от роли матери женщин

Обновлено в 01:16
Происшествия

В Москве неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться

Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Финансы

Хорватия намерена вступить в еврозону

Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

В Гибралтарском проливе задержали иранский танкер с нефтью для Сирии

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что в Гибралтарском проливе по просьбе США был задержан иранский супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию.
Обновлено 04 июля в 11:23
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении

Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Единоборства

Нурмагомедов считает, что боец Пуарье не соответствует ему по уровню

Обновлено вчера в 18:58
Политика

Трамп рассказал, как американцы в XVIII веке захватывали аэропорты

Накануне торжеств по случаю Дня независимости чиновники Белого дома анонсировали речь президента США у мемориала Линкольна словами о том, что она будет патриотичной, но президенту часто бывает трудно оставаться в рамках какого-то сценария.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В Москве взорвалась газовая заправка

Обновлено вчера в 10:30
Политика

Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»

Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 10:44
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Польша выдаст России совладельца «Зимней вишни»

Польский суд разрешил выдать России Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Общество

Опубликовано видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в море

Обновлено в 01:42
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