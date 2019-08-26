Политика

Стали известны первые результаты выборов президента АбхазииРБК 18:41

По данным штаба действующего президента, Хаджимба лидирует с отрывом в 1800 голосов. ЦИК пока не оглашал итоги выборов.
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