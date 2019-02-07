Общество

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в РоссииРИА Новости 00:29

Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта. Ставрополье стало пилотной территорией проверок.
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Росстандарт выявил, какие АЗС на Ставрополье продают некачественное топливо

Newstracker.ru03:30

Стали известны первые итоги масштабных проверок бензина

Российская газета00:00

Росстандарт раскрыл первые результаты проверок бензина на АЗС

Ведомости01:30

Пилотный проект проверки качества бензина на АЗС в Ставропольском крае выявил фальсификат в семи случаях из 60

Эхо Москвы00:46

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

РИА Новости00:29

Минпромторг сообщил о результатах проверки бензина на автозаправках

РБК00:00

Роскачество опубликовало результаты проверки бензина на Ставрополье

Победа 2603:18
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Происшествия

Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Квачкова

Суд освободил от исполнения наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти, об этом 7 февраля сообщил его адвоката Андрей Виканов.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Сенатор Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

Сенатор Рауф Арашуков заявил, что знал о предстоящем задержании, и выразил недовольство условиями содержания в изоляторе.
Обновлено в 03:56
Здоровье

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Генпрокуратура нашла у полковника Захарченко еще полмиллиарда рублей

Официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной обратится в суд с новым иском по делу полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева родила первенца

Телеведущая и модель Виктория Лопырева впервые стала матерью.
Обновлено в 04:25
Спорт

Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов

Как сообщает телеканал NRK, формат соревнований предстоящего этапа в канадском Кэнморе будет изменен.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста

Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Авто

Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж

По итогам январским продаж лидерами стали: Hyundai Creta — 4187 машин (на 9% машин больше, чем годом ранее), KIA Sportage — 2761 автомобилей (-10%), внедорожник Renault Duster — 2338 проданных машин (-7%).
Обновлено вчера в 23:41
Авто

BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей

Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Авто

Toyota представит внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro

Army Green (эксклюзивно для линейки TRD Pro), Super White, Midnight Black Metallic и Magnetic Grey Metallic.
Обновлено в 01:49
Технологии

Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google

Роскомнадзор удовлетворен результатами сотрудничества с американской корпорацией Google.
Обновлено в 02:52
Кино

Режиссера «Богемской рапсодии» лишили номинации из-за секс-скандала

Постановщик биографической драмы о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» Брайан Сингер был лишен номинации на премию Британской киноакадемии BAFTA из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Актер Панин намекнул на эмиграцию в США

Обновлено в 01:34
Политика

Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы

Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 02:26
Космос

Роскосмос испробовал все способы связи с телескопом «Спектр-Р»

Обновлено в 00:23
Политика

The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании

Ранее The Telegraph сообщала, что Скрипали после отравления по-прежнему живут на юге Англии.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Петербурге после гибели студента от наледи задержан проректор вуза

В Петербурге задержан проректор Петербургского государственного химико-фармацевтического университета.
Обновлено в 04:52
Авто

На МЦК с 2021 года планируют пустить беспилотные поезда

В ближайшее время перевозчик протестирует комплекс автоматического управления, а также разработает и утвердит нормативную документацию для беспилотных составов.
Обновлено в 04:00
Культура

«Симпсонов» продлили на два сезона

Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков

Федеральная служба безопасности провела задержание 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей

Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за оставление места ДТП с тяжелыми последствиями, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.
Обновлено в 04:00
Авто

Audi представила слегка обновленные купе и родстер Audi TT RS

Что в купе, что в родстере под капотом устанавливается 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор мощностью 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 07:18
Общество

Ульяновские власти примут меры после жалобы на вафли с червями в школе

Обновлено в 04:05
Авто

Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq

Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Клинтон назвала выход из ДРСМД подарком Путину

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подарком Владимиру Путину.
Обновлено в 01:06
Наука

Ученые предрекли климатический хаос на Земле

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Саратове обрушился дом генерала Деникина

С крыши памятника культуры не счищали снег Сегодня утром в центре Саратова начал рушиться памятник культуры — дом генерала Деникина (улица Радищева, 5). Об этом в социальных сетях пишут многочисленные очевидцы.
Обновлено в 01:29
Транспорт

Аксенов открыл участок объездной дороги Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов открыл 7 февраля участок объездной трассы Симферополя между селами Дубки и Левадки.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Хакер нашел способ украсть пароли всех пользователей macOS

18-летний хакер из Германии Линус Хенце заявил, что нашел способ украсть пароли всех пользователей операционной системы macOS.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Шведские аналитики уверены, что Россия готовится к «большой войне»

Обновлено в 01:43
Главное