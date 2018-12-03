Футбол

Стали известны пары полуфиналов Лиги наций
Нева Спорт
09:22

В Ирландии состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций, где стали известны полуфинальные пары. В полуфинале Лиги наций сборная Англии встретится с национальной командой Голландии, Швейцария на этй стадии сыграет с португальцами.
Нева Спорт09:22

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Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году

Газета.Ru08:51

Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги наций, Португалия встретится со Швейцарией

Матч ТВ08:48

Состоялась жеребьёвка полуфинала Лиги наций

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Англия – Голландия, Португалия – Швейцария. Итоги жеребьевки полуфинальной стадии Лиги наций

Советский спорт08:54

Стали известны время и место проведения полуфиналов, матча за третье место и финала Лиги наций

Спорт-Экспресс10:06

Англия сыграет с Голландией в полуфинале Лиги наций, Португалия — со Швейцарией

Sport24.ru08:48

Матчи финальной стадии Лиги наций-2019 пройдут в Португалии

Sports.ru08:44
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