В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.

с чего всё началось

В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.

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