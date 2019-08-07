Общество
Стали известны основные причины незанятости в РоссииИзвестия 00:31
Оценить46
с чего всё началось
В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В Мурино в ночь на среду сгорел частный дом
В ночь на среду, 7 августа, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.
Обновлено в 01:42
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35
Авто
Volkswagen изменил комплектации VW Touareg для России
Российские дилеры начали прием заказов на обновленный Volkswagen Touareg 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
Обновлено в 00:41
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
России грозит дефицит рабочей силы
Аналитики выявили снижение численности рабочей силы в России. Это значит, что число экономически активных граждан в стране достигало пика.
Обновлено вчера в 06:32
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.
Обновлено в 00:48
Политика
В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76
Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено вчера в 15:29
Хоккей
Олимпийская сборная России по хоккею уступила «Сочи»
Олимпийская сборная России по хоккею проиграла "Сочи" на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть.
Обновлено в 00:15
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело
СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Саратовым.
Обновлено в 01:38
Здоровье
Минздрав выяснил, от чего будут умирать пермяки в этом году
«В 2018 году первое место заняли болезни системы кровообращения — 51,0%, второе место — новообразования — 14,6%, третье место — внешние причины смерти — 9,6%. Такая же структура сохраняется и в I квартале 2019 года», — говорится в тексте минздрава.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Кабмин поддержал проект об отдельных камерах в СИЗО для беременных
Правительство России поддерживает законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и матерей с детьми до трех лет, но при условии его доработки.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В Бурятии для тушения лесных пожаров создана группировка сил ВВО
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил
Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Политика
В «Слуге народа» рассказали о пророссийских взглядах в партии
После выборов в Верховную раду от президентской партии «Слуга народа» в парламент прошли нардепы с потенциально пророссийскими взглядами, заявил кандидат на пост главы партии Давид Арахамия.
Обновлено в 01:11
Общество
Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье
Жителям России для "нормальной жизни" нужно, чтобы хватало денег на оплату жилья, питание, одежду, медицину и лекарства, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:32