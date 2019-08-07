Общество

Стали известны основные причины незанятости в РоссииИзвестия 00:31

В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.
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с чего всё началось

Названы основные причины незанятости в России

В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:30

Подробнее о событии

Определены ключевые причины незанятости в России

РЕН ТВ00:10

Безработные россияне рассказали о причинах своей незанятости

News.ru01:12

Росстат привёл основные причины незанятости в РФ

Life.ru01:04

Стали известны основные причины незанятости в России

Известия00:31

Росстат выяснил, почему россияне не работают

URA.Ru01:43

Названы основные причины незанятости в России

РИА Новости00:00

Названы основные причины незанятости в России

RT на русскомвчера в 23:30
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

В Мурино в ночь на среду сгорел частный дом

В ночь на среду, 7 августа, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.
Обновлено в 01:42
Экономика

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35
Авто

Volkswagen изменил комплектации VW Touareg для России

Российские дилеры начали прием заказов на обновленный Volkswagen Touareg 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

На территории села в Ингушетии введен режим КТО

Обновлено в 00:41
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика

России грозит дефицит рабочей силы

Аналитики выявили снижение численности рабочей силы в России. Это значит, что число экономически активных граждан в стране достигало пика.
Обновлено вчера в 06:32
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.
Обновлено в 00:48
Политика

В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76

Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей

Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено вчера в 15:29
Хоккей

Олимпийская сборная России по хоккею уступила «Сочи»

Олимпийская сборная России по хоккею проиграла "Сочи" на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть.
Обновлено в 00:15
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело

СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
Происшествия

Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом

Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Саратовым.
Обновлено в 01:38
Здоровье

Минздрав выяснил, от чего будут умирать пермяки в этом году

«В 2018 году первое место заняли болезни системы кровообращения — 51,0%, второе место — новообразования — 14,6%, третье место — внешние причины смерти — 9,6%. Такая же структура сохраняется и в I квартале 2019 года», — говорится в тексте минздрава.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол

Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

Кабмин поддержал проект об отдельных камерах в СИЗО для беременных

Правительство России поддерживает законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и матерей с детьми до трех лет, но при условии его доработки.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

В Бурятии для тушения лесных пожаров создана группировка сил ВВО

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири

Обновлено вчера в 11:57
Политика

Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил

Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Политика

В «Слуге народа» рассказали о пророссийских взглядах в партии

После выборов в Верховную раду от президентской партии «Слуга народа» в парламент прошли нардепы с потенциально пророссийскими взглядами, заявил кандидат на пост главы партии Давид Арахамия.
Обновлено в 01:11
Общество

Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье

Жителям России для "нормальной жизни" нужно, чтобы хватало денег на оплату жилья, питание, одежду, медицину и лекарства, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:32
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