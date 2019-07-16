с чего всё началось

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле. Вместе с этим ему было присвоено завание генерал-лейтенанта. Юнус-Бек Евкуров до того, как возглавил Ингушетию в 2008 году, служил на разных командных должностях в ВС РФ.

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.

Здоровье Насолим всем: йодированный элемент появится в составе всех продуктов К 2022 году производители всех продуктов будут обязаны использовать в составе своих пищевых товаров использовать этот элемент.

Армия и оружие В США назвали «уязвимость» С-400 Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.

Экономика Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.

Футбол «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Происшествия Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

Политика Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.

Авто Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.

Религия В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.

Кино Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.

Общество Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

Политика В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.

Политика Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в дела страны Украинский МИД сообщил, что Венгрия вмешивалась во внутренние дела страны, в частности проявлялось это в политике.

Здоровье В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.

Политика Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года Украина продлила ограничения на поставки из России продуктов питания и обширной номенклатуры промышленных товаров еще на год, до конца 2020 года.

Общество Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.

Политика Закон о госязыке вступил в силу на Украине Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.

Общество Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников» Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.

Происшествия Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Происшествия В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.

Футбол Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус» Полузащитник Аарон Рэмси признался, что имел разные варианты для продолжения карьеры, но при первой же возможности выбрал «Ювентус».