Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФРоссийская газета 17:01
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле. Вместе с этим ему было присвоено завание генерал-лейтенанта. Юнус-Бек Евкуров до того, как возглавил Ингушетию в 2008 году, служил на разных командных должностях в ВС РФ.
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с чего всё началось
Назначенный на пост замминистра обороны России бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов авиации вооруженных сил, говорится на сайте ведомства.Коммерсантъ17:39
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Юнус-Бек Евкуров будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации
Комсомольская правда15:42
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