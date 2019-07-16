с чего всё началось

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле. Вместе с этим ему было присвоено завание генерал-лейтенанта. Юнус-Бек Евкуров до того, как возглавил Ингушетию в 2008 году, служил на разных командных должностях в ВС РФ.

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