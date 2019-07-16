с чего всё началось

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле. Вместе с этим ему было присвоено завание генерал-лейтенанта. Юнус-Бек Евкуров до того, как возглавил Ингушетию в 2008 году, служил на разных командных должностях в ВС РФ.

Политика В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.

Наука В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, чьи наработки во время второй мировой войны позволили взломать немецкую шифровальную машину Enigma.

Интернет В немецких школах запретили Microsoft Office 365 "Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.

Армия и оружие Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400 Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

Происшествия Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.

Наука Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.

Происшествия Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.

Футбол «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Политика Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.

Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Экономика Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний» Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.

Гаджеты Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.

Политика Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.

Финансы Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Космос Ученые РФ работают над технологией, благодаря которой часы на спутниках могут стать точнее Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разрабатывают прибор, размещение модернизированной версии которого на спутниках может повысить точность их часов и улучшить показатели навигационных систем.

Политика Конгресс США принял санкции против госдолга России Документ содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга. Ее поддержали 234 конгрессмена, против выступили 195.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.