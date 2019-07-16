Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФРоссийская газета вчера в 17:01
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле. Вместе с этим ему было присвоено завание генерал-лейтенанта. Юнус-Бек Евкуров до того, как возглавил Ингушетию в 2008 году, служил на разных командных должностях в ВС РФ.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Назначенный на пост замминистра обороны России бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов авиации вооруженных сил, говорится на сайте ведомства.Коммерсантъвчера в 17:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Юнус-Бек Евкуров будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации
Комсомольская правдавчера в 15:42
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Политика
В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 18:15
Наука
В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга
В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, чьи наработки во время второй мировой войны позволили взломать немецкую шифровальную машину Enigma.
Обновлено вчера в 07:28
Интернет
В немецких школах запретили Microsoft Office 365
"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Религия
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке
Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 01:48
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД
В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты
Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ
Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.
Обновлено вчера в 11:25
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на сходке воров в законе в Подмосковье
Обновлено вчера в 07:38
Космос
Ученые РФ работают над технологией, благодаря которой часы на спутниках могут стать точнее
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разрабатывают прибор, размещение модернизированной версии которого на спутниках может повысить точность их часов и улучшить показатели навигационных систем.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Конгресс США принял санкции против госдолга России
Документ содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга. Ее поддержали 234 конгрессмена, против выступили 195.
Обновлено 13 июля в 13:13
Происшествия
Трех косаток из китовой тюрьмы доставили на берег Охотского моря
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Орловские медики начали «итальянскую» забастовку
Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено вчера в 03:27