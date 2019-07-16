Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФРоссийская газета 17:01

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле. Вместе с этим ему было присвоено завание генерал-лейтенанта. Юнус-Бек Евкуров до того, как возглавил Ингушетию в 2008 году, служил на разных командных должностях в ВС РФ.
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Назначенный на пост замминистра обороны России бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов авиации вооруженных сил, говорится на сайте
 ведомства.
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Российский политик
Российский государственный деятель и военачальник. Заместитель министра обороны Российской Федерации с 8 июля 2019 года, генерал-лейтенант. Герой Российской Федерации.
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