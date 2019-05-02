Футбол

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧГазета.Ru вчера в 19:45

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
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