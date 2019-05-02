Футбол

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧГазета.Ru вчера в 19:45

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
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Известны претенденты на звание лучшего игрока Лиги 1

Евро-футбол.ру11:09

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Газета.Ruвчера в 19:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Население Украины в результате евромайдана в 2014 году уменьшилось на 13 миллионов человек, а также потеряла Крым и Донбасс, заявил в четверг украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном

Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено в 11:24
Футбол

Арсенал — Валенсия 2:1 (2-й тайм)

Футболист "Арсенала" Месут Озил выйдет в стартовом составе лондонской команды на первый полуфинальный матч Лиги Европы против испанской "Валенсии", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:18
Политика

На травокура Резника пришло заявление в полицию

Сегодня, 2 мая, неравнодушный гражданин подал заявление в полицию на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника с просьбой проверить депутата на употребление наркотических веществ, а также провести медицинскую экспертизу.
Обновлено в 13:42
Политика

Глава «Нафтогаза» рассчитывает договориться о продлении транзита газа

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компании придется искать пути для продления соглашения с "Газпромом" о транзите газа.
Обновлено в 16:03
Происшествия

В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту

В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 15:01
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Спорт

16-летняя Загитова управляла автомобилем без пристёгнутого ремня

На видео 16-летняя фигуристка ведёт машину по просёлочной дороге в Ижевске без пристёгнутого ремня безопасности.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Главе УМВД по Брянску предъявлено обвинение в превышении полномочий

Должностные лица незаконно вернули изъятую партию табака на 4,5 млн рублей Главе УМВД России по городу Брянску и экс-начальнику УЭПиПК УМВД России по Брянской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Обновлено в 13:11
Наука

Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

Обновлено 30 апреля в 11:00
Общество

6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время

Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено в 04:53
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент

Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
Обновлено в 07:03
Футбол

Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру

37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба

Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Обновлено в 10:13
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру

Профессиональную карьеру завершила 23-летняя олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире Кэйтлин Осмонд из Канады.
Обновлено в 14:02
Авто

В 2019 году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem

Первая «товарная» партия, состоящая из 13 тысяч автомобилей, отправится к дилерам в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока до конца 2019 года.
Обновлено в 03:02
Футбол

«Фейеноорд» сыграл благотворительный матч против 120 детей

Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву, Собчак раскрыла интимные подробности Волочковой

Пугачева набросилась на Кудрявцеву, Собчак — на Волочкову. «СтарХит» узнал, чем закончились их скандалы.
Обновлено в 16:00
Политика

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной

Ранее, 2 мая, Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
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