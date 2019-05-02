Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧГазета.Ru вчера в 19:45

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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